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    日本、北約加強安保合作 史托騰伯格批判中國軍擴威脅台灣

    北約秘書長史托騰伯格（左）今晚與日本首相岸田文雄（右）會面，會後記者會中，史托騰伯格公開批判中國「大幅增強包括核武器在內的軍事力量，威脅台灣」，認為北約與日本有必要共同應對。（美聯社）

    北約秘書長史托騰伯格（左）今晚與日本首相岸田文雄（右）會面，會後記者會中，史托騰伯格公開批判中國「大幅增強包括核武器在內的軍事力量，威脅台灣」，認為北約與日本有必要共同應對。（美聯社）

    2023/01/31 19:55

    〔駐日特派員林翠儀／東京三十一日報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）正在日本訪問，今天（31日）晚上與日本首相岸田文雄會談，確認加強雙方在安全保障的冾作。兩人在會談後召開聯合記者會，史托騰伯格公開批判中國「大幅增強包括核武器在內的軍事力量，威脅台灣」，認為北約與日本有必要共同應對。

    北約秘書長相隔五年訪問日本，岸田在會談中對迎歐洲加深對印太地區的參與。雙方就安全合作發表聯合聲明。考慮到由中國引發的「台灣有事」的風險，聲明中強調「台灣海峽和平穩定的重要性，並明確記載「任何地方都不允許憑藉武力改變現狀」。對於中國與俄羅斯的軍事合作表示嚴重關切。

    另外，對於中國急速加強軍事力量和擴大軍事活動等，雙方也強烈敦促中國在提高透明度並進行裁軍方面的合作。這是日本和北約的聯合文件中首次加入有關中國軍擴的記述。

    會談中史托騰伯格表示，在歐洲發生的事，也會對亞洲的安全保障造成影響，雙方對「歐洲大西洋與印度太平洋安全保障不可分」認識一致。對於日本去年底修訂國家安全戰略三文件，史托騰伯格表示高度肯定。

    這次會談，不但確認日本和北約將加強安保合作，而且要提高層次，包括網路、宇宙和假消息等「混合戰」的應對合作，日本也考慮定期參加北約的理事會和參謀長會議。

    史托騰伯格昨天結束訪韓行程抵達日本，今天上午前往位於埼玉縣的空中自衛隊入間基地訪問，參觀日本國產C-2運輸機等裝備。由於日本去年對烏克蘭提供支援物資即是以C-2運輸機載運，史托騰伯格向在場的七十多名空自隊員等表示感謝之意，他並強調，烏克蘭戰爭顯示我們的安全是緊密相連的，如果普廷獲勝，將對全球傳達「使用武力就能達到目的」的危險訊息。

    俄羅斯入侵烏克蘭提高了北約對亞洲安全連結的重視，日本、南韓、澳洲和紐西蘭各國領袖去年六月首次獲邀參加北約的領袖會議，岸田向歐洲各國提出警告「今天的烏克蘭或許會成為明天的東亞」。北約發表的「二○二○戰略概念」中指俄羅斯對歐洲構成直接威脅，中國則是對基於規則的世界秩序構成「系統性挑戰」，並指「印太地區對北約極為重要」。

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