訪問韓日 史托騰伯格：印太事務對歐洲、北約很重要

北約秘書長史托騰伯格29日起展開日韓訪問行程。（路透檔案照）

2023/01/29 15:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）29日起接連訪問南韓、日本，在烏俄戰爭正酣及中國挑戰日盛的大環境下，加強與這兩國的關係。他接受韓媒訪問表示，亞洲及整個印度－太平洋地區所發生的事，對歐洲和北約至關重要，反之亦然。

《路透》報導，史托騰伯格29日抵達南韓，預計與外交部長朴振（Park Jin）、國防部長李鐘燮（Lee Jong-sup）等高階官員會晤。南韓總統府表示，總統尹錫悅也不排除會見史托騰伯格。

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時隔6年訪韓的史托騰伯格接受《韓聯社》專訪指出，他堅信應深化南韓與北約之間的合作，因為亞洲、印太地區的風吹草動，都對歐洲和北約有很大影響。例如，在此次烏俄戰爭中扮演重要角色的俄國傭兵組織瓦格納集團，就接受北韓的彈藥和飛彈供應，北韓不僅對印太地區構成威脅，更對全球構成威脅。

他認為，以此次訪韓為契機，北約可與南韓加強合作的領域包括網路威脅、軍事控制、技術領域。他亦直言，可以抵達北約所有成員國領土的遠距飛彈、核力量已明顯膨脹。

史托騰伯格進一步提到，儘管北約的重心仍將擺在歐洲和北美，但其成員國受到全球各項因素影響，「我們必須處理全球的威脅和挑戰，包括中國帶來的挑戰，其中一個方法無非是與區域內的夥伴更密切合作。」

結束南韓行程後，史托騰伯格將在30日飛抵東京，預計與日本首相案田文雄等官員會面。

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