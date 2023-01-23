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    北約祕書長最快1月底訪日 料與岸田會談台海等議題

    北約祕書長史托騰柏格（見圖）最快1月底訪問日本，計劃與首相岸田文雄舉行會談。（法新社檔案照）

    北約祕書長史托騰柏格（見圖）最快1月底訪問日本，計劃與首相岸田文雄舉行會談。（法新社檔案照）

    2023/01/23 18:55

    〔中央社〕日本《讀賣新聞》今天報導，北大西洋公約組織（NATO）相關人士透露，已知北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）最快將於1月底訪問日本，正協調跟首相岸田文雄舉行會談。

    報導指出，研判史托騰柏格此行有意強化關於印度太平洋安全保障的合作。對於日本政府2022年底修訂國家安全保障戰略，預料史托騰柏格也將表明支持之意。

    史托騰柏格若成行，將是自2017年以來再度訪日。他在訪日前將先到訪韓國，預定也會跟韓國總統尹錫悅舉行會談。

    北約2022年6月修訂戰略概念，讓對印太地區穩定做出貢獻的方針變為清晰。而選在烏克蘭情勢緊張之際出訪，也有意展現跟日韓民主國家的團結合作。

    有關史托騰柏格與岸田的會談時間，雙方正以1月31日舉行展開協調，預料兩人著眼「台灣有事」（台灣發生事態）等情況，將針對結合軍事與非軍事手段的「混合戰」做好準備等方面，確認彼此強化合作。

    有關強化軍事力量的中國，北約在戰略概念中定位為「挑戰」；日本政府也已在國家安全保障戰略中，明確記載為「前所未見的最大戰略性挑戰」。

    至於防衛經費部分，日本政府已決定跟北約成員國統一步調，將防衛經費及相關經費加總後提升到占國內生產毛額（GDP）的2％。北約內部也逐漸加深「北約和日本前進方向相同」的看法。

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