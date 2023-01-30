芬蘭可能單獨加入北約 土耳其總統暗示：不包含瑞典

土耳其總統艾多根表示可能單獨同意芬蘭加入北約，並不包含瑞典。（路透）

2023/01/30 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）在當地時間29日表示，因為與瑞典的緊張局勢加劇，土耳其可能單獨同意芬蘭加入北約，並不包含瑞典。

《路透》報導，艾多根在昨天的電視訪談中表示：「針對瑞、芬兩國加入北約的申請，我們可能會向芬蘭方面傳達不同以往的信息，相信瑞典看到我們的信息後會非常震驚」，艾多根並強調：「芬蘭不應該重蹈瑞典的覆轍」。

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去年俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典、芬蘭即共同申請加入北約。由於新成員加入需要取得原30個會員國一致認可，礙於土耳其和匈牙利至今仍未批准，導致瑞、芬兩國至今不能正式加入北約。

土耳其政府表示，瑞典庇護了被稱作庫德斯坦工人黨（PKK）的激進分子，該黨至今持續和土耳其政府對抗。總統艾多根對媒體說道：「我們向瑞典提供了一份120人的名單，要求他們引渡這些恐怖分子；如果你（指瑞典）不打算引渡他們，那就抱歉了」。

瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）日前發生抗議活動，一名極右翼份子焚燒《可蘭經》，土耳其便暫停了北約與瑞典、芬蘭的會談。事實上，土耳其外長恰伍什奧盧（Mevlut Cavusoglu）上週四（26日）就曾暗示：「沒有人提議單獨評估瑞典、芬蘭各自的成員國身份」。

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