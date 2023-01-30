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    北約秘書長敦促南韓 直接向烏克蘭輸出武器

    北約秘書長史托騰伯格要求南韓出口武器予烏克蘭，助其擊退俄羅斯入侵。（美聯社）

    北約秘書長史托騰伯格要求南韓出口武器予烏克蘭，助其擊退俄羅斯入侵。（美聯社）

    2023/01/30 17:09

    〔即時新聞／綜合報導〕北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）今天（30日）要求南韓重新考慮其「不向衝突中國家出口武器」規定，以便加速武裝烏克蘭，助其擊退俄羅斯入侵。

    《CNN》報導，史托騰伯格在首爾的演講中表示，將敦促南韓加強軍事援助烏克蘭，他說：「從前多個北約國家的政策，都是不向衝突中國家出口武器，但如今皆已作出改變」，他援引了德國、挪威、以及北約申請國瑞典，為幫助烏克蘭而改變武器出口政策的案例。

    史托騰伯格進一步說明：「在俄羅斯野蠻入侵烏克蘭後，這些國家改變了他們的政策。一個大國（指俄羅斯）公然的入侵另一個國家，如果我們仍相信自由，如果我們仍相信民主，如果我們不希望專制和暴政獲勝，那麼我們就需要武器」。

    去年底一位美國國防官員透露，美國打算自南韓購買10萬發火砲彈藥，並轉交給烏克蘭，合約中強調將透過美方轉交武器予烏克蘭，使南韓能夠保持其一貫政策。

    而烏克蘭的最大軍事支持者之一波蘭，去年則與南韓達成一筆龐大的武器交易，預計購買數百輛戰車、榴彈砲及數十架戰鬥機，波蘭政府欲藉此運送更多武器前往基輔。

    史托騰伯格強調，要想讓烏克蘭贏得戰爭，民主國家就必須團結在一起，他說：「如果普廷獲勝，他和其他專制領導人將得到一清楚的信息，即是只要通過武力，他們就能得到任何他們想要的東西，這將使世界更加危險，而我們更加脆弱」。

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