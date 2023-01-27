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    中國五台山廣化寺夜間未開門 遊客怒踹犯眾怒挨批「強盜土匪」

    中國遊客前往五台山廣化寺卻發現沒開，一氣之下竟怒踹寺廟大門，廟方最終妥協，讓遊客進廟。（圖翻攝自微博）

    中國遊客前往五台山廣化寺卻發現沒開，一氣之下竟怒踹寺廟大門，廟方最終妥協，讓遊客進廟。（圖翻攝自微博）

    2023/01/27 13:31

    〔即時新聞／綜合報導〕中國五台山廣化寺日前因在夜間未開門，遭拜訪遊客忿怒踹門，廟方被逼得只能打開大門。廟方事後表示，夜間未開門是為避免春節交通癱瘓，微博網友看到踹門影片怒批「強盜土匪邏輯，寺廟裡的人也要休息睡覺的吧」、「不敬佛還拜什麼佛？」。

    綜合中媒報導，本月25日位於山西的五台山廣化寺夜間並未對外開放，許多遊客在零下20度的寒冬中等待，未料廟方還是沒開門，這批遊客便怒踹大門，廟方最終只能妥協，開門讓遊客在寺廟裡待了2個小時。

    據五台山景區工作人員表示，廣化寺在25日之前兩晚都有開放，慕名而來的遊客到了才發現沒開。事後，廟方回應「遊客有敲門的行為，但不是破壞性的」，但根據在現場拍攝影片的民眾表示，遊客根本是「踹門而入」。此外，廟方也解釋夜間不開門是因為春節期間人流跟車流都較多，怕造成交通癱瘓。另外，廟方也為沒有在官網發布臨時關閉通知表示歉意。

    雖然廟方出面澄清，仍有不少中國網友對踹寺廟大門的行為感到不解，「這些是誠信拜佛的嗎」、「竟然在五台山幹這種事，真不知道這樣的人為什麼要去那」、「怎麼回事？和尚也是人也要休息的啊」、「這是求佛還是威脅佛？」。

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