中國拆廟趕僧 住持晚年無處可去欲尋短

2019-04-17 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年大幅提高打壓宗教力道，強拆佛教寺廟，僧侶也遭驅逐，落得無家可歸，甚至走上尋短一途。

長期關注中國人權的《寒冬》雜誌今天刊文指出，光是中國湖北陽新縣就有100多個廟宇被查封，其中靈感寺的三寶殿是由1位廟主花了10萬人民幣（約台幣46萬元）所建，去年才剛還清建廟的錢，就遭到當局以無宗教活動場所登記證為由查封，禁止香客上香和做法事，斷了廟主及兩名老僧的金源，無法維持基本生活。

該廟主為求盡速解封，多次詢問宗教局辦證進度，卻遭當局一再推託。後來廟主由於壓力過大，突發高血壓住院，醫療費5千多人民幣（約台幣2萬3千多元）根本負擔不起，因此決定買毒藥尋短，這才讓宗教局允許解封該廟，不過仍不准其做法事、燒高香。廟主嘆，只能靠香客施捨的錢「過一天是一天。」

另一白馬廟的七旬住持則因為反對拆廟，與當局官員理論，要求政府賠償裝修廟宇的錢。他卻遭回「沒有什麼賠錢不賠錢的，拆！」白馬廟也被夷為平地，令該住持沉痛表示「自己打算在廟裡度過晚年，這一瞬間廟宇就變成廢墟，這以後該去哪兒落腳呀？」

中國官員、警察蠻橫強拆佛寺並查封僧舍等事件層出不窮，他們甚至要求遭驅逐的住持不許穿僧袍出門，讓僧侶在寒冬時節身穿單衣，裹薄棉被，睡在簡陋的偏房裡。

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