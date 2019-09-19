以違建之名迫害宗教！中共強拆多座佛寺道觀

2019-09-19 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨大規模打壓宗教勢力，企圖以黨為尊，甚至傳出中國當局以「違建」為由強拆寺廟、道觀，讓信徒無家可歸，藉此取締宗教信仰。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，浙江溫嶺市一道觀外在7月16日聚集了100多名政府官員，官員趕走道觀內所有信徒、組成人牆禁止任何人入內，最後將道觀夷為平地。

報導指出，該道觀是信徒經過10年籌資，耗資200多萬元人民幣（873多萬元台幣）於7年前建成，未料被政府以改造舊住宅區、舊廠區、城中村、拆除違法建築的「三改一拆」運動拆除。

該信徒表示，政府強拆道觀後，信徒四散，甚至有2名七旬老人無家可歸，打算住在廢棄的豬圈裡。並指出，除了寺廟被拆毀，當地上百個教堂也逃不過「拆建命運」，從2014年到2015年就有1700多座教堂的十字架被拆除。

該信徒強調，中共瘋狂拆除寺廟、道觀，就像文化大革命破「四舊」（舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣）一樣，同時讓人念習近平語錄，拜習近平。

另1名信徒也補充，「對政府來講，就只管落實「打擊宗教」的政策，不管你建廟花多少錢，也不管寺廟被拆毀對信徒有什麼傷害」。信徒強調，「拆寺廟形式上是藉違建之名，目的其實是避開『逼迫宗教信仰』的把柄。」

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