瞎咖男闖鐵軌撿菸超悠哉 被火車撞回月台

2023/01/18 12:06

〔即時新聞/綜合報導〕物品掉落月台下,應通知站務人員協助,千萬不要貿然去撿;捷克有一名候車男乘客菸掉到月台下,他竟跳下去撿,被進站的火車撞上,整個人騰空飛起摔回月台,警方公布這段驚險影片,希望大眾切勿犯下同樣錯誤。

捷克警方透過Youtube曝光事發影片,事發於捷克庫日姆(Kuřim)火車站,監視錄影器鏡頭下,只有一名32歲男乘客正在月台候車,他的菸不慎掉落月台,這名男子突發奇想,竟然跳下月台到鐵軌撿菸,而且動作還相當悠哉,絲毫沒有留意列車準備要進站。

火車飛速駛近,這名男子想逃回月台上時早已來不及,他在攀上月台邊緣時被車撞上,巨大衝擊力直接讓男子騰空起飛,他在空中轉了幾圈後重重摔回月台,隨身物品與鞋子散落,他在月台掙扎,痛得無法起身。站務人員察覺異狀,立刻為他報案求救。

捷克警方調查釐清,這名男子不是捷克人,事發當下他既沒喝酒也沒吸毒,意識清醒,不知為何沒有注意到列車進站;所幸這名男子命大,沒有重傷,保住一條小命。

事實上,在我國也有民眾為撿拾物品,跳下月台、闖入列車軌道的危險行徑紀錄;鐵路警察局曾對此呼籲,民眾若有物品掉落軌道,應告知鐵路巡站人員協助處理,若自行跳下撿拾,除了危險,也違反《鐵路法》第57條第2項「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」,可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

Foreigner narrowly avoids tragedy after dropping cigarettes on train tracks in Kuřim, Czech Republic. Despite being sober, he didn't hear the approaching train. Train staff provided first aid & called paramedics. Thankfully, the man survived without serious injuries. pic.twitter.com/E9NeLXYmBK