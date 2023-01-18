瞎咖男闖鐵軌撿菸超悠哉 被火車撞回月台

捷克有一名候車男乘客菸掉到月台下，他竟跳下去撿，被進站的火車撞上，整個人騰空飛起摔回月台。（翻攝youtube）

2023/01/18 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕物品掉落月台下，應通知站務人員協助，千萬不要貿然去撿；捷克有一名候車男乘客菸掉到月台下，他竟跳下去撿，被進站的火車撞上，整個人騰空飛起摔回月台，警方公布這段驚險影片，希望大眾切勿犯下同樣錯誤。

捷克警方透過Youtube曝光事發影片，事發於捷克庫日姆（Kuřim）火車站，監視錄影器鏡頭下，只有一名32歲男乘客正在月台候車，他的菸不慎掉落月台，這名男子突發奇想，竟然跳下月台到鐵軌撿菸，而且動作還相當悠哉，絲毫沒有留意列車準備要進站。

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火車飛速駛近，這名男子想逃回月台上時早已來不及，他在攀上月台邊緣時被車撞上，巨大衝擊力直接讓男子騰空起飛，他在空中轉了幾圈後重重摔回月台，隨身物品與鞋子散落，他在月台掙扎，痛得無法起身。站務人員察覺異狀，立刻為他報案求救。

捷克警方調查釐清，這名男子不是捷克人，事發當下他既沒喝酒也沒吸毒，意識清醒，不知為何沒有注意到列車進站；所幸這名男子命大，沒有重傷，保住一條小命。

事實上，在我國也有民眾為撿拾物品，跳下月台、闖入列車軌道的危險行徑紀錄；鐵路警察局曾對此呼籲，民眾若有物品掉落軌道，應告知鐵路巡站人員協助處理，若自行跳下撿拾，除了危險，也違反《鐵路法》第57條第2項「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

Foreigner narrowly avoids tragedy after dropping cigarettes on train tracks in Kuřim, Czech Republic. Despite being sober, he didn't hear the approaching train. Train staff provided first aid & called paramedics. Thankfully, the man survived without serious injuries. pic.twitter.com/E9NeLXYmBK — Traduki （@realTraduki） January 14, 2023

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