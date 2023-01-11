捷克總統大選初選3搶2 主要候選人視中國為威脅

捷克將在13、14日兩天舉行總統大選第一輪投票，研究機構STEM的最新民調，前總理巴比斯（Andrej Babiš）暫居上風。（歐新社）

2023/01/11 08:07

〔中央社〕捷克本週末將進行總統大選首輪投票，根據民調目前是3搶2的局面，得票最高的2人將進入第二輪決選，主要候選人視中國為威脅，未來對中國政策的影響值得觀察。

捷克將在13、14日兩天舉行總統大選第一輪投票。根據研究機構STEM的最新民調，前總理巴比斯（Andrej Babiš）暫居上風，支持度27.9%，前將領帕維爾（Petr Pavel）和經濟學教授涅魯多娃（Danuša Nerudova）緊追在後，支持度分別為26.7%和24.4%，遙遙領先剩下的5位候選人。

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由於無人過半，這次初選形成3人搶2席的局面，得票最高的2人將在27、28日舉行的第二輪決選角逐總統寶座，取代擔任總統10年之久的齊曼（Miloš Zeman）。

現年68歲的巴比斯是主要反對黨「不滿公民行動」（ANO）的領導人，支持者主要是鄉下的中高齡選民；他擔任總理期間，檢察官指控他詐領歐盟補助款涉嫌貪污，幾天前法院判他無罪，聲勢看漲。

現年61歲的帕維爾曾在2015年至2018年擔任北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席，成為第一位領導這個北約最高軍事決策機構的前東歐共產國家將領。

涅魯多娃是這次大選唯一的女性候選人，現年43歲的她當過大學校長，如果勝選將是捷克史上第一位女總統。

在捷克，實權由總理掌握，總統是象徵性的元首職位，不過在政壇仍相當有影響力。

現任總統齊曼以親中國、俄羅斯和反美立場聞名，在歐洲政壇備受爭議，捷克電台（Czech Radio）新聞網站iRozhlas詢問各候選人「中國到底是威脅還是商機？」，想了解他們對中國的態度。

巴比斯表示，捷克與中國的貿易有嚴重逆差，有必要更平衡。

帕維爾視中國為安全威脅，他指出中國在經濟、科技和軍事有潛力成為中心，但價值觀和戰略目標與捷克不同，發展雙邊關係有必要小心。

他說，捷克與中國的確有發展貿易的機會，不過貿易額還不多，潛力沒有大到需要為此調整對外關係的原則、例如限制與台灣的合作。

涅魯多娃也認為中國是全球最大的威脅之一，她指出與中國互動要小心，捍衛自己的權利、安全和主權很重要，不應重犯過去低估俄羅斯的錯誤。

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