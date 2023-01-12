為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國火車延誤近30小時 乘客以為被綁架急報警

    美國鐵路一列火車因其他火車發生出軌事故被迫改道，班車延誤將近30小時，車上乘客一度以為被綁架，急忙報警。圖為美鐵在加州奧克蘭的終點站。（彭博）

    美國鐵路一列火車因其他火車發生出軌事故被迫改道，班車延誤將近30小時，車上乘客一度以為被綁架，急忙報警。圖為美鐵在加州奧克蘭的終點站。（彭博）

    2023/01/12 11:07

    〔即時新聞／綜合報導〕「美國國家鐵路客運公司」（Amtrak，美鐵）日前一列載有563名乘客的火車因鐵軌事故被迫改道，以致在區間路段停留近30小時，車上乘客一度以為被綁架，急忙撥打緊急救難專線「911」。

    綜合外媒報導，CSX貨運列車與南卡羅來納州鐵軌上遭遺棄車輛發生碰撞，導致貨運列車出軌。事件中的美鐵火車原本預計10日早上抵達佛羅里達州桑福德（Sanford），但是在CSX貨運列車出軌後，該列火車卻在南卡羅來納州丹麥（Denmark）無預警停下，被迫更改路線。

    由於美鐵火車嚴重延誤，乘客受困車上近30小時，有些人驚慌失措地撥打緊急救難專線「911」，火車上的工作人員則利用廣播系統向乘客解釋「對於那些報警的乘客，我們沒有要把你們扣為人質，相反的，我們正在提供所掌握的所有消息，很抱歉帶來不便」。

    受困近30小時後，該班美鐵火車另駛其他路線，終於在11日早上抵達目的地。美鐵發言人利茲（Christina Leeds）在聲明中表示，公司已針對該起事件向乘客更新最新狀況，並在車上提供餐點、零食和飲料給乘客。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美鐵火車撞垃圾車出軌翻覆 傳至少3死50傷
    2022/06/28 07:27

    美鐵火車撞垃圾車出軌翻覆 傳至少3死50傷
    伊朗火車疑撞挖土機出軌10死逾50傷 現場慘況曝光
    2022/06/08 13:46

    伊朗火車疑撞挖土機出軌10死逾50傷 現場慘況曝光

    FERRAGAMO 2023 農曆新年限定系列
    美國鐵路列車驚傳出軌 已知3死且多人受傷
    2021/09/26 10:30

    美國鐵路列車驚傳出軌 已知3死且多人受傷
    巴基斯坦驚傳列車相撞事故 至少25死
    2021/06/07 11:25

    巴基斯坦驚傳列車相撞事故 至少25死

    服務至上 佳榮泰總經理：危機即轉機
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播