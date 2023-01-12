美國火車延誤近30小時 乘客以為被綁架急報警

美國鐵路一列火車因其他火車發生出軌事故被迫改道，班車延誤將近30小時，車上乘客一度以為被綁架，急忙報警。圖為美鐵在加州奧克蘭的終點站。（彭博）

2023/01/12 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕「美國國家鐵路客運公司」（Amtrak，美鐵）日前一列載有563名乘客的火車因鐵軌事故被迫改道，以致在區間路段停留近30小時，車上乘客一度以為被綁架，急忙撥打緊急救難專線「911」。

綜合外媒報導，CSX貨運列車與南卡羅來納州鐵軌上遭遺棄車輛發生碰撞，導致貨運列車出軌。事件中的美鐵火車原本預計10日早上抵達佛羅里達州桑福德（Sanford），但是在CSX貨運列車出軌後，該列火車卻在南卡羅來納州丹麥（Denmark）無預警停下，被迫更改路線。

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由於美鐵火車嚴重延誤，乘客受困車上近30小時，有些人驚慌失措地撥打緊急救難專線「911」，火車上的工作人員則利用廣播系統向乘客解釋「對於那些報警的乘客，我們沒有要把你們扣為人質，相反的，我們正在提供所掌握的所有消息，很抱歉帶來不便」。

受困近30小時後，該班美鐵火車另駛其他路線，終於在11日早上抵達目的地。美鐵發言人利茲（Christina Leeds）在聲明中表示，公司已針對該起事件向乘客更新最新狀況，並在車上提供餐點、零食和飲料給乘客。

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