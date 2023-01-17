武肺疫情燒 北京清華黨官：再多死500萬人也沒什麼大不了

上海一家醫院的急診室，充斥以中老年人為主的武肺患者。（路透）

2023/01/17 06:05

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府突然全面放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的管控措施，民眾染疫與死亡人數隨即暴增，北京清華大學圖書館中共黨委書記蔣耘中卻說，再多死500萬人也沒什麼大不了，遭中國網友圍剿怒罵，官方卻為他護航，相關文章全遭刪除。

中國官方發佈的疫情相關資訊，普遍遭到民眾和國際社會質疑。自由亞洲電台（RFA）16日報導，蔣耘中14日在朋友圈發文，為中共防疫政策辯護，指早就做好放開後死幾百萬人的準備，只是這波疫情接近尾聲後回過頭來看，「死的人並不是很多」，「還在可以接受的範圍之內」，「也不會出現死幾百萬這樣的情況了」。

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蔣接著話鋒一轉，「就算死幾百萬人又怎麼樣，中國2021年死了1000萬，再多死500萬，也就是增加了50％的死亡人數，就是原來死2個，現在死3個的區別，死亡率並沒有成倍提高，為什麼不能接受呢？」

據報導，蔣耘中的言論在中國社群媒體上引發眾怒，網友痛斥蔣耘中是「人渣」、「你看看你說的這是人話嗎？」，有網友更指他是「翻版李毅」。

據非正式統計，北京清大從去年11月10日到12月10日，共有16位教授去世，北京大學從去年11月初到12月22日，更有24名教授去世。網友質問蔣耘中，「清華剛去世的老教授們知道你這麼說嗎？」

然而，怒斥蔣耘中的微博帖文、網易文章和其他論壇的內容，隨即遭到官方封殺，網路上已經搜尋不到相關報導。

至於李毅，則是擁有美國伊利諾大學博士學位的中國旅美社會學家，在兩岸議題上被視為「武統派」。2020年10月16日，李毅在「2020年第四季度『對話深圳灣』博士交流會」上發言，對比美國和中國抗疫成果時笑稱，「這個新冠啊，是最不利於歐美，最有利於中國和朝鮮（北韓）的。」「美國3億人死了20多萬，而中國14億人死了4000多人，這根本就等於沒人得病，沒人死嘛，哈哈哈！」「是中國把美國逼的活不下去了」等。

李毅這番言論當時也遭到各界人士抗議與批評，他則辯稱是「無良媒體」將他的發言斷章取義。

更早前的2019年4月，李毅受中國和平統一促進會邀請，第四度訪台準備發表演說，陸委會與移民署調查後認為，李毅持有美國綠卡，以觀光之名申請入境，卻從事與入境目的不符的活動，有危害國家安全之虞，因此廢止李毅入境許可，將他強制出境，並將他列為不受歡迎人士。

針對中國的武漢肺炎疫情，北京清華大學圖書館中共黨委書記蔣耘中聲稱，再多死500萬人也沒什麼大不了，遭中國網友圍剿怒罵。（翻攝自自由亞洲電台網頁）

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