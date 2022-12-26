挨轟數據嚴重失真 中國官方停止每日發布疫情

中國確診武漢肺炎的死亡人數急速增加，帶動各地的火化喪葬需求，許多殯葬業者都表示業務量超出負荷。（路透）

2022/12/26 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國倉促鬆綁武漢肺炎防疫措施後，本土疫情快速升溫，但中國國家衛生健康委員會公布的疫情數據與各地實情不符，廣受各界詬病，廿五日宣布今後不再發布每日疫情訊息。改由中國疾病預防控制中心發布訊息，供參考和研究用。與此同時，醫療資源匱乏問題仍衝擊各地，傳出各省被迫調派醫護人手前往北京支援，以及出殯延後半個月辦理等情況。

中國月初鬆綁防疫後，各地染疫人數激增，國家衛健委不到兩週前才停止公布無症狀感染者數據，但截至廿四日通報的累計確診病例僅卅九萬七一九五例，最近四天皆未通報死亡個案，數字顯然極度失真。中國官方已修改準則，認定病毒導致肺炎或呼吸衰竭死亡才歸類為染疫死亡，與英美等其他國家標準截然不同。

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浙江日增陽性逾百萬例

浙江衛健委廿五日表示，在過去一週內，該省所有發燒門診的單日最高就診人數超過四十萬人，是平時的十四倍；目前該省每日新增陽性逾一百萬例，根據近期病例監測和社區抽樣調查，元旦前後將達疫情的高峰，日增陽性恐達兩百萬例。

「香港01」報導，北京疫情極為嚴峻，某「三級甲等」（中國醫院最高等級）醫院課室醫師陳勤指出，目前每天急診約接診四百至五百名患者，比往年增加約兩倍，且幾乎全是呼吸道疾病。「北京青年報」也引述宣武醫院急診科副主任賀明軼指出，目前每天接收五百至六百名患者，其中重症比例接近四、五成，危重症接近兩成。北京各醫院的急救室幾乎被佔滿，重症病房也幾乎飽和，已成為眼下棘手難題。

醫護人員不滿被迫援京

中國媒體「財新網」廿四日披露，山東、湖北、江蘇、湖南和四川等地，皆已調派資深醫生在內的醫療團隊，前往北京支援救治重症確診者，光是江蘇就派出一六○人。地方醫療人員和前線醫護人員對此大為不滿，認為各地的重症患者佔整體患者的比例不會小於北京，「難道將全國醫療人員都調去北京，就能解決問題？」據了解，北京已是中國醫療資源最充沛的城市，去年每千人擁有醫師執照和護理師執照的比率，均為全國平均值的兩倍。

廣州出殯延後半月受理

另外，廣州市殯葬服務中心廿四日表示，由於近期業務量大增，出殯服務延至明年一月十日後才接受申請；若僅火化遺體不辦告別式，則可照常辦理。

世界衛生組織（WHO）表示，自中國放寬防疫以來，從未收到最新住院人數等數據通報，懷疑應是當局無從統計實際人數。英國經濟研究諮詢公司「凱投宏觀」表示，中國正進入疫情最危險的幾週，當局目前幾乎未試圖減緩疫情傳播速度，隨著農曆春節到來，現在疫情還不嚴重的地區恐怕也快要淪陷。

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