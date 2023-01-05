中國疫情慘！高幹病歿躺「紙棺材」 家屬嘆「這是正部級待遇啊」

中國武肺疫情仍在延燒，各地醫院紛紛爆滿，醫院走廊上擠滿許多躺在病床上的患者；示意圖。（路透社；本報合成）

2023/01/05 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，各地病歿人數暴增，就連向來享有特權待遇的中共高幹也「共體時艱」。前幾天1位曾任中共外交部門的「正部級」高幹染疫過世，家屬幾經爭取，才享有「一口紙棺材」，「可別小看這口紙棺材，多少老百姓還沒有呢」。

中國資深媒體人曾慧燕在推特上分享一則貼文截圖，內容為1名退休中國正部級高幹兒子的筆記，描述其父親上月染疫過世到火化的過程。

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高幹兒子指稱，高幹上月25日晚間染疫過世，享耆壽97歲，但擠不進太平間，屍體在醫院病床上放了一天，經過協調，遺體獲准放到一間大房子中，裡頭全是三層大鐵架，放滿了遺體，他打電話給北京八寶山火葬場，卻一直打不通，最後透過專為退休領導開設的「老幹部局」連繫，八寶山才答應第二天來接運遺體。

筆記中提到，八寶山當時表示，棺材已全部用完，要家屬用大床單包一包就抬上車。這高幹兒子感嘆，「父親『努力一輩子』卻落得這種下場」？於是再次致電「老幹部局」，要求無論如何都要想辦法，最後終於找到一口「紙棺材」，「可別小看這口紙棺材，多少老百姓還沒有呢」，他在現場親眼看到很多遺體沒有棺材，停屍袋一裝，往「麵包車」（廂型車）上一放就拉去郊區縣或河北火化，「黃牛價4萬塊，家屬都在寒風中大哭」。

隔天他到醫院太平間結帳，「太平間的師傅問，你是什麼路子？昨天進來、今天就拉走火化，還是八寶山正規的靈車，還給你帶棺材來。我們這的屍體不放十天半個月拉不走，火葬場根本排不上隊。接著又收了我一千二百多塊錢，其中有化妝費、穿衣費、冷凍櫃停屍費等等。這些我一項都沒用，冷凍都靠大自然。我也不願意和他們計較，能收我父親就阿彌陀佛了」。

抵達八寶山後，裡面全是靈車和拉遺體的麵包車繞著一圈排隊等待火化，最後等了一段時間好不容易到了火化登記的入口，一個維持秩序的八寶山工作人員和靈車司機小聲說「咱們的頭去市政府開會，拍著胸脯保證，每天火化一千人，咱們還得加班。」

兒子在筆記中感嘆，這只是八寶山的一個火葬場，全北京因為疫情得死多少人，「這是我親身的經歷啊！現在還有多少老百姓在凜冽的寒風裡，為死去的新人找不到太平間焦急，為找不到棺材捶胸頓足，為找不到火葬場嚎啕大哭。方方日記寫得在北京都應驗了，應驗了」！

他感慨：「我父親找到了停屍間，用上了紙棺材，拉到了火葬場，三天辦完事。唉！因為我父親是正部級待遇啊！正部級待遇都用到了這，這國家還有希望嗎？」

中國武肺疫情仍在延燒，各地醫院紛紛爆滿，醫院走廊上擠滿許多躺在病床上的患者；示意圖。（路透社）

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