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    又是比特犬釀禍！撲倒柴犬往死裡咬 眾人打彎鐵條解救2狗皆亡

    內埔柴犬「阿寶」遭比特犬咬傷致死。（翻攝自爆料公社）

    內埔柴犬「阿寶」遭比特犬咬傷致死。（翻攝自爆料公社）

    2025/04/16 18:33

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔鄉4月14日下午驚傳柴犬在被遛時遭未被繫繩的比特犬攻擊，雖然飼主及見義勇為的路人將比特犬當場被打死，但比特犬直到死後才鬆口，身受重傷柴犬雖經送醫仍遭不治，據傳，該比特犬已不是第一次上街並衍生攻擊事件，但飼主卻未進行登記，事件在地方是傳得沸沸湯湯，屏東縣政府動保人員獲報後到場訪查，將依違反動保法開罰。

    據鄰居於《爆料公社》的貼文描述，當時鄰居都出來幫忙解救，但比特犬是死死咬住都不鬆口，不管是打鼻子、戳屁眼、拉後腿或者撬開嘴巴都無法，最後只能用打的，連掃把都打斷，鐵條打彎，最終才從比特犬的口中分離出無辜的柴犬。

    有位居高處的另名鄰居拍下當時畫面，只見柴犬是被咬到不斷慘叫，而比特犬縱使被打到渾身是傷且筋疲力盡，最後卻仍是牢牢的咬著柴犬不放，直到死亡後才鬆口，柴犬被分離後雖立刻送醫，但最後仍因氣胸傷重不治。

    柴犬飼主說，他們的柴犬「阿寶」從幼犬時就已飼養，非常親人又可愛，被莫名奇妙的遭比特犬攻擊致死全家都非常傷痛，尤其是兒子更是不捨，希望動保處查清楚這隻比特犬的來歷，讓阿寶死有瞑目。

    「不知道是比特犬！」比特犬飼主則說，當天事發時他不在家，而該狗原本繩鍊被牠掙脫，回到家後就發現狗已死在路上，事後才知道是因咬他人柴犬被打，自己是5、6年前撿到這隻流浪狗，他不是專業，無法辨識是否為比特犬。

    屏縣府農業部動保科指出，該案於4月15日獲報即到場訪查，確認該犬隻顯為比特犬，因在明文禁養比特犬等危險犬隻的新法上路後，即已都對飼主進行飼養危險犬隻的教育訓練，除了1.5公尺的繫繩外，也有一定要戴嘴套的規定，該飼主明顯有管理不善的疏縱事實，將依違反《動物保護法》第20條及第8條等開罰，最高可罰15萬元，呼籲既有飼主務必進行登記，並持續進行相關教育宣導。

    附近居民聞訊是質疑「會有人不認識比特犬？」、「早就看過在路上遊盪很多次了！」，也擔憂「要是咬到小孩怎麼辦？」，認為這種飼養危險犬隻的黑戶已明顯有危公共安全。

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