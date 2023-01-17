北京疾控中心大讚防疫 中國網友批無恥

中國全面解封後，染疫及死亡人數隨即暴增，外國媒體指其禍害堪比65年前「大躍進」所導致的大饑荒。圖為上海一家醫院的急診室15日擠滿老年患者。（歐新社）

2023/01/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國本月八日起「全面解封」，過去三年由中國國家主席習近平親自拍板的武漢肺炎「動態清零」極端抗疫政策，幾乎一夜歸零，染疫及死亡人數隨即暴增。中國防疫專家坦承，染疫人口上升不到廿天就走完別的國家三年的路。美國之音（VOA）中文網指其禍害堪比六十五年前毛澤東推動「大躍進」所導致的大饑荒，這種覆轍純屬制度和獨裁者個人政治野心使然。

染疫、死亡人數暴增 美國之音︰禍害堪比大躍進

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中國不少大城市疫情高峰已過，但鄉村地區的感染高峰才剛開始。中國新聞週刊報導，鄉村一般缺乏病床、藥物、醫療人員及儀器，一名醫生甚至要看診九個村莊，凸顯醫療資源分配嚴重不均。然而，北京市疾病預防控制中心近日卻召開「三年疫情防控工作總結表彰大會」，大讚過去三年防疫工作「依法、規範、精準」。這種「喪事喜辦，慶功心切」的舉動引發大批網友不滿，痛批「無恥」、「喪盡天良」，根本是「在白骨堆上跳舞」。

中國新聞週刊近日專訪國務院聯防聯控機制醫療救治組專家、浙江大學醫學院附屬第一醫院重症醫學科主任蔡洪流，他坦承當局鬆綁防疫措施後，原本推測染疫人口增加可能三個月就能走完別的國家三年的路，但實際上只用了不到廿天，浙江等地從去年十二月中旬逐漸進入重症高峰，目前仍未見明顯回落。目前搜尋中國新聞週刊，已找不到該篇專訪全文。

VOA報導，儘管官方對三年來染疫和死亡人數的真實情況秘而不宣，但一些科學分析和估計指出，相關數據遠遠超過世界其他各國公布的本國數字，有評論指中國正在蒙受「毛時代大饑荒以來的最嚴重災難」。毛推動的「大躍進」造成餓死數千萬人的大饑荒，官方宣傳卻將這起慘劇歸咎於「三年自然災害」，以及中國和蘇聯交惡後莫斯科老大哥逼債。而在染疫人口大爆發後，德國與美國都表示有意提供協助，卻遭北京拒絕，聲稱中國有制度優勢，有能力自行因應。

制度優越和「東升西降」，是北京三年來宣傳防疫成功的主軸。研究中共政治史的美國加州大學教授宋永毅指出，六十五年前大饑荒和當下大瘟疫的種種亂象，都指向制度問題和獨裁者的政治野心烏托邦，而北京打腫臉充胖子，只是為了保全習近平的所謂制度優勢及其面子。

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