中國瘋搶藥 止瀉藥也賣到斷貨

南韓要求所有自中國入境者在入境前後均需接受篩檢，目前做為來自中國航班唯一入境門戶的仁川機場，特別標示從中國入境的外國旅客專用通道。（歐新社）

2023/01/03 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國的武漢肺炎疫情持續噴發，民眾四處搶購相關藥品，退燒藥等常備用藥、甚至止瀉藥都供不應求。號稱是目前「免疫逃脫能力」最強的Omicron亞型病毒株XBB.1.5，網路盛傳會造成嚴重腹瀉，因此在該變種證實傳入上海後，「蒙脫石散」這款止瀉藥便掀起搶購潮，瞬間賣到斷貨。

據「澎湃新聞」報導，「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）資料庫新增三六九條中國本土病毒測序結果，除了「南方株」BA.5.2和「北方株」BF.7相會於上海，在歐美廣泛流行的BQ.1家族和XBB家族佔比超過三分之一，上海監測到的廿五個XBB家族中有三例為XBB.1.5，為境外輸入病例，未造成本土傳播。

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官員坦承藥品供應不足

消息傳出後，一張「關於XBB1.5毒株在美國登頂，大家要囤點蒙脫石散、整腸生、諾氟沙星」的截圖，跨年夜在社群媒體上流傳，導致「蒙脫石散」在新年第一天迅速衝上「微博」熱搜第一，各地一夜斷貨。此外，理論上可提高人體免疫功能的靜脈注射用人類免疫球蛋白（pH4），也被搶購一空，售價也被炒作到上千人民幣。

針對官方放寬防疫管制後衍生的買藥難等亂象，國家衛生健康委員會醫政司司長焦雅輝首先怪罪民眾囤藥，但也坦承藥品生產供應短時間未能應付市場需求，藥廠也面臨員工染疫減員等問題。

與此同時，由於不少民眾擔心自己「陽」了，大肆搶購快篩試劑，因而出現大規模囤貨潮，市場上一劑難求，更傳出一盒原價六十人民幣的快篩，被炒作到高達八千人民幣（約三．六萬台幣）。但隨著疫情高峰到來，不少人都「陽過」了，加上產能逐漸回穩，快篩試劑短短幾週內就從炙手可熱到乏人問津，甚至出現「甩賣潮」，不少黃牛哀號「我不要了求收購」。

隨著北京、上海一線大城市的感染高峰漸過，針對逾七十萬四川省居民的調查顯示，整體感染發病已超過八成，可能已過高峰。但官方也坦承，今年城市民眾因可回家過年探親，恐出現報復性湧向農村的人口移動，對醫療資源相對匱乏的農村構成重大挑戰。

台商：疫情慘烈 「很難找到沒有陽的人

疫情迅速蔓延，復工復產難度加大，台商也深受衝擊。據中央社報導，在昆山、吳江，台商以「慘烈」形容疫情爆發情形，直指「很難找到沒有陽的人」，只能採取提前放假等方式應對，對經營前景更為悲觀。

此外，針對中國恢復國人出境旅遊，印尼目前雖然尚未跟進美日韓等國對中客採取監管措施，但印尼交通部二日透露，正與疫情小組討論調整入境措施，其中包括與中國有關的條款。

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