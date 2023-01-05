中國疫情大海嘯》南韓爆中客潛逃 日升級入境管控

南韓四日動員身穿防護衣的軍人，在仁川國際機場引導入境的中國旅客接受核酸檢測。（路透）

2023/01/05 05:30

南韓近一週入境確診 42％來自中國

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國在武漢肺炎疫情升溫之際放寬出境管制，各國狂拉警報。日本再度升級管控，八日起要求中國旅客入境接受更準確的PCR篩檢，並檢附陰性證明。在南韓，從中國入境外籍旅客第二天陽性率上升至廿六％，近一週從海外移入案例有高達四十二％來自中國，還有人在隔離途中潛逃。

歐盟「壓倒性多數」贊成出境採檢

歐盟三日開會研商因應中國疫情對策，歐盟執委會發言人表示，廿七個成員國「壓倒性多數」贊成中國旅客出境前進行採檢。曝光的草案內容顯示，歐盟建議事項包括中國起飛航班乘員配戴口罩、檢測從中國飛來的航班廢水、在機場進行基因偵測，並加強監控與定序程序等。草案在四日的「歐洲危機局勢政策反應機制」會議中討論，結果提交成員國批准後才會實施。不過，法國、義大利和西班牙等國早已對中國旅客實施不同程度的入境限制。

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日本繼上月廿七日率先宣布對中國旅客全面實施檢測後，四日又宣布升級相關措施，將對中國遊客從原先較簡易的快篩，改為更準確的核酸檢測，預計八日起實施。另外，搭乘從中國直飛航班入境者，也須提出登機前四十八小時內PCR陰性證明。

南韓二日起要求中國旅客行前四十八小時進行PCR檢測，或行前廿四小時進行抗原檢測，確認陰性後才能登機赴韓，抵達後還須做落地檢測，該規定七日起也適用港澳旅客。南韓疾病管理廳通報，三日從中國搭機飛抵仁川機場的一一三七名旅客中，有二八一名外籍旅客，其中七十三人呈陽性反應，陽性率從前一天的二十％上升至約廿六％；而三日自中國入境旅客確診病例共計一三一例，佔輸入病例七十六％。此外，當天一名四十歲男性中國旅客檢測呈陽性，卻拒絕接受隔離，在前往飯店途中逃跑，南韓警方正全力緝捕中。

中國民眾搶購紙尿布、智慧型手錶

中國外交部發言人毛寧三日聲稱，中方堅決反對「試圖操弄防疫措施達到政治目的」做法，將根據「對等原則」採相應措施。白宮發言人尚皮耶對此回應道，中國沒理由僅因各國採取謹慎公衛措施以保護其公民，而進行報復。

在中國境內，民眾不僅瘋搶退燒與止瀉藥，如今又因網傳Omicron變種病毒XBB.1.5毒株會導致排便失禁，導致紙尿布一片難求，甚至因為買不到血氧儀而開始搶購智慧型手錶。官方則聲稱，三個月內由XBB.1.5引發大流行的可能性極低。

世衛緊急會議 調查中國真實疫情

由於中國疫情有如黑洞，世界衛生組織（WHO）三日再邀中國專家舉行閉門會議，了解疫情變化，並坦言中國提供的疫情數據不可信。至於歐盟表示願意免費提供mRNA疫苗、協助中國抗疫，則遭北京當局拒絕，中國外交部發言人毛寧聲稱，中國疫苗「充足」，而且「加強了臨床效果」。

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