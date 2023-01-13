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    忽視中國人權問題 澳大利亞已故樞機主教批教宗統治是災難

    已故樞機主教佩爾（圖右）遭起底撰寫匿名備忘錄，譴責現任教宗方濟各（圖右）的統治是一場「災難」。（路透）

    已故樞機主教佩爾（圖右）遭起底撰寫匿名備忘錄，譴責現任教宗方濟各（圖右）的統治是一場「災難」。（路透）

    2023/01/13 13:51

    〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞已故樞機主教佩爾（George Pell）遭起底撰寫了一份匿名備忘錄，譴責現任教宗方濟各（Pope Francis）的統治是一場「災難」。佩爾認為教宗過度強調政治正確，卻忽視了香港、中國發生的人權問題及俄羅斯侵烏行動。

    澳大利亞保守派樞機主教佩爾於週二（10日）晚上因心臟衰竭在羅馬去世，享年81歲。他曾因性虐待指控在澳大利亞入獄1年多，後被判無罪。

    《路透》報導，備忘錄於去年就已發表，義大利記者馬吉斯特（Sandro Magister）今（13日）在社群平台上揭露作者「正是已故樞機主教佩爾」，馬吉斯特曾多次對外公佈梵蒂岡的內部文件。佩爾生前的秘書漢彌爾頓（Joseph Hamilton）拒絕對馬吉斯特的報導發表評論；梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）也表示不予置評。

    馬吉斯特表示，已故樞機主教佩爾是他家的常客，一次拜訪中，佩爾向他展示自己打算在樞機主教團中散發的英文備忘錄。備忘錄直指教宗方濟各的統治讓「前任教宗在信仰、道德方面的遺產，遭受系統性的破壞」。

    此外，備忘錄也指責教宗方濟各對意識形態、政治正確過度堅持，包容明顯的異端，卻積極壓制保守派天主教徒，教廷的樞機主教團「被古怪的提名給削弱」，因教宗在天主教徒稀少的地區任命樞機主教，例如蒙古國（Mongolia）。

    備忘錄中更直指「下一任新教宗的首要任務將是恢復正常、恢復教義的清晰度、恢復對法律的尊重，並確立提名樞機主教的標準」，並提出警告「這些問題應該由下一任教宗重新審視，梵蒂岡的政治威望現正處在低谷」。

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