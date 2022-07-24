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    85歲教宗專程飛10小時 赴加拿大向原住民道歉

    教宗方濟各（Pope Francis）今天從羅馬出發，專程飛往加拿大，準備親自向當地受虐的原住民幸存者道歉。（路透）

    教宗方濟各（Pope Francis）今天從羅馬出發，專程飛往加拿大，準備親自向當地受虐的原住民幸存者道歉。（路透）

    2022/07/24 19:37

    〔中央社〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天從羅馬出發前往加拿大，準備親自向當地受虐的原住民幸存者道歉。當地天主教會經營的寄宿學校曾虐待原住民，時間長達數十年。

    教宗是全球13億天主教徒的領袖，他抵達艾德蒙頓市（Edmonton）國際機場時，將獲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）迎接。

    教宗的飛機在上午9時（台灣時間下午3時）過後不久從羅馬起飛，飛行時間長達10小時，這將是85歲的教宗2019年以來最長的一次飛行。

    膝部疼痛迫使他最近露面都得使用柺杖或輪椅。隨行法新社記者表示，教宗今天乘坐輪椅，藉升降台登機。

    教宗形容此次訪問加拿大是「和解與治癒」的「懺悔朝聖之旅」，主要是向教會醜聞的倖存者致歉。加拿大國家真相與和解委員會以「文化滅絕」來形容該醜聞。

    加拿大政府自1800年代末期至1990年代止，陸續把大約15萬名第一民族（First Nations）、梅蒂斯（Metis）和伊努特（Inuit）等族兒童，送進教會經營的139所寄宿學校，切斷他們與原生家庭、語言和文化的連結。

    其中許多人受到校長和教師肢體虐待和性侵。據信有數以千計的孩童死於疾病、營養不良或照顧不周。自2021年5月以來，加拿大在這些學校的舊址陸續發現超過1300座無名塚。

    今年4月，一群原住民代表前往梵蒂岡見教宗，為這次6天訪加行程敲響先聲，後來教宗正式致歉。路透社報導，教宗此行至少會跟原住民見面5次。

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