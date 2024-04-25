揭開冰巨星神秘面紗：天王星內藏甲烷之謎

冰巨星不再是冰巨星？天王星內部可能蘊藏大量甲烷。（取自NASA官網）

2024/04/25 12:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕天王星這顆遙遠的冰巨星可能內藏玄機，蘊藏著遠超我們想像的甲烷，天文學家最近透過新模型，挑戰了我們對天王星的傳統認知。

天王星和海王星，這兩顆太陽系外圍的藍色巨星，一直被認為是冰巨星。顧名思義，它們的主要成分應該是水、甲烷和氨等「冰」 狀物質，包裹著一個炎熱的岩石核心。然而，一項最新的研究表明，天王星內部的甲烷含量可能比我們之前想像的要多得多。

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據《IFLScience》報導，4月23日發表在《 arXiv 》預印本網站上的一篇新論文指出，天王星的內部可能遠比我們想像的更複雜。由美國加州大學聖塔克魯茲分校（UC Santa Cruz，UCSC）的研究團隊，提出了一個新的模型，認為天王星的內部至少含有 10% 的甲烷，甚至可能超過 20%。

甲烷在現代太陽系中並不算常見，研究人員推測，天王星內部的甲烷可能來自於它形成過程中的碰撞事件。在天王星形成的早期，富含碳的星子體可能與它發生碰撞，在強烈的熱量和壓力下，碳與氫發生反應，形成了大量的甲烷。這個新模型為我們理解天王星的形成和演化提供了新的思路，也讓我們意識到太陽系中還有許多未知的秘密。

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