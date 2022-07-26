方濟各抵達加拿大 為教會寄宿學校性虐兒童道歉

天主教教宗方濟各抵達加拿大，針對加國天主教會原住民寄宿學校性虐待醜聞道歉。（法新社）

2022/07/26 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各抵達加拿大，針對加國天主教會管理的原住民寄宿學校性虐待醜聞正式道歉，他在多名受害者面前表示「對於這麼多天主教徒對原住民所犯下的邪惡行為，我謙卑地請求寬恕。」

據《美聯社》報導，從19世紀到1970年代，加拿大有超過15萬原住民兒童被迫就讀政府資助的天主教學校，當局希望這樣可以讓他們天主教化並融入主流社會，避免讓他們受到原生家庭和文化的影響。

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然而，天主教寄宿學校體罰和性虐待猖獗，學生還會因說母語而遭到痛毆，原本這些過往差點就掩埋在歷史裡，但去年在一處寄宿學校發現數百個墳墓，引起國際社會震驚，各界紛紛怒吼要求深入調查。

在真相委員會的要求下，教宗方濟各飛往加拿大發表談話，他來到亞伯達省原住民墓地致哀，接著前往厄米尼斯金克里印地安寄宿學校（Ermineskin Indian Residential School）公開道歉。

底下有些民眾在方濟各演說時默默流淚，寄宿學校受害者柯爾克瑪茲（Evelyn Korkmaz）表示，她等了50年終於等到了道歉，「我有一部分是高興的，但其他部分是悲傷和麻木的。」柯爾克瑪茲說，她希望教宗能有進一步行動來達到族群和解的可能，包括公佈在寄宿學校死亡的學童檔案。

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