醫療疏失針頭留男嬰體內 5年後「心頭刺」竟漂到頸部

中國一名醫護誤將針頭留在5月大男嬰體內。（擷自微博；本報合成）

2024/04/27 00:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名5個月大男嬰眼角有分泌物進行手術治療，不料護理師更換點滴時「針頭導管斷裂」，針頭留在男嬰體內並失去蹤影。5年後針頭現身，檢查顯示竟漂到頸部，家屬擔心對男童造成更多傷害，希望能盡快手術取出，拔掉這根「心頭刺」。

綜合中媒報導，5月大男嬰於2018年12月，在進行完鼻淚管探通手術後感染，次日住院治療，期間護理師為男嬰更換留置針，將針拔出後發現針頭導管斷裂不見，找遍病房未果。隨後院方緊急為男嬰進行檢查，顯示針頭導管可能留在男嬰頭部的血管內。

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隨後男嬰被轉往西安市兒童醫院治療，然而手術過程中針頭又消失了，院方表示「可能已在血管內漂移」。此後男嬰的家人每年固定帶他體檢，都未發現該針頭。

直到2023年10月，消失的「針頭導管」重現蹤影，但位置竟「漂」到頸部，動手術的風險極大，「建議密切觀察隨診，或請血管外科或介入會診」。2024年4月時檢查結果再次顯示仍在頸部位置，雖然目前男童身體尚未有明顯不適，但家長擔心針頭漂到心臟、肺部等位置，可能造成生命危險。男童的家長希望能找到技術成熟的醫院，拔掉一家人的這根「心頭刺」。

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