可怕！中國醫師手術台上毆打82歲患者 4年後爆出才處罰

中國愛爾眼科醫師，傳出在動手術時毆打高齡患者，此後事件被壓下4年之久才曝光。（圖擷自微博）

2023/12/23 10:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在中國擁有400多間連鎖醫院的愛爾眼科爆發醜聞，廣西貴港市分院院長馮桂強2019年在開刀時，竟連續出拳毆打82歲的高齡患者，此後事件被壓下4年之久，直到本月19日才在微博上曝光，消息傳出後愛爾眼科還一度聲稱那是在提醒患者別摸眼，見群情激憤才趕緊做出處分。

中國湖北省武漢市中心醫院急診科主任艾芬，在微博上率先爆料並附上影片，指稱覃姓患者在手術台上喊痛時，開刀醫生馮桂強竟不用言語安撫、不採取措施減輕疼痛感，而是直接對其頭部揮拳毆打，術後患者左眼仍失明。

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愛爾眼科在事情曝光後，透露覃姓老者當時是診斷出左眼白內障，有晶體脫位狀況，因此進行左眼晶狀體摘除、眼前節玻璃體切割手術。在開刀過程中，患者於局部麻醉的狀況下一度伸手向上試圖觸摸眼部，一旦觸摸可能造成感染，醫師情急之下用手錘壓提醒患者，並不是要傷害對方。

然而，從微博上流傳的影片可以看到，明顯是手術醫師用拳頭毆打頭部後，覃姓患者才有手部動作，愛爾眼科的聲明完全是「裝瞎」和顛倒黑白，迅速引起中國網友的抨擊，愛爾見事情鬧大連忙改口，指稱這確實嚴重違反醫療機構從業人員行為規範，已免去貴港愛爾CEO職務，手術醫師也停職接受調查。

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