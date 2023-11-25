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震撼中國網友！男童實名舉報遭鎮長、書記強占財產

中國山西省張姓男童，實名舉報遭郝莊鎮鎮長、副鎮長、董家莊村委書記強占財產。（圖擷自bilibili）

中國山西省張姓男童，實名舉報遭郝莊鎮鎮長、副鎮長、董家莊村委書記強占財產。（圖擷自bilibili）

2023/11/25 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西省張姓男童近日拍攝影片實名舉報，指稱自己在養父去世後成為孤兒，遭山西太原市郝莊鎮鎮長、副鎮長、董家莊村委書記強占財產，因此請求各級領導幫幫忙，影片一出立刻震撼中國網友，在痛心之餘希望政府能夠立即查處。

從中國網路上流傳的影片可以看到，張姓男童舉著「緊急求救」的告示站在鏡頭前，透露自己是在2009年5月7日被養父撿到，養父和叔叔在山西董家莊一起經營養殖場供他上學，沒想到一切就從養父前幾年罹癌過世後開始變調。

張姓男童指稱，今年9月22日在沒有任何通知下，郝莊鎮鎮長董澍、副鎮長陳王鎖、董家莊村委書記李建明強占養殖場，把所有東西都強行拆掉而且一分錢都不給，讓他真的不知道該怎麼過下去，「請求各位領導幫我討回公道」。

男童實名舉報影片在網路上流傳後引來大量討論，有人不解男童是在2009年被撿到，怎麼身分證上出生日期是2010年，有網友對此解釋男童可能沒出生證明，養父若是在2010年才去申報戶口就會出現這種狀況。

不少網友認為，無論是否真假，都希望政府把這件事情查清楚，因此紛紛轉傳避免討論度下降，還有民眾指出這種實名舉報就沒見過有假的，真實性極高。

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