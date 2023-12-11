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噁！中國安徽火鍋店 給顧客吃「口水油」近3年

中國安徽省入川毛肚火鍋店，販售「口水油」將近3年。（圖擷自微博）

中國安徽省入川毛肚火鍋店，販售「口水油」將近3年。（圖擷自微博）

2023/12/11 16:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太噁心了！中國安徽省入川毛肚火鍋店，2019年1月1日至2021年10月21日期間，回收顧客吃完的火鍋油料繼續販售，讓大量不知情民眾吃下「口水油」，安徽淮南中級人民法院如今判處13名被告有期徒刑1年至12年不等。

中國微博消息顯示，王姓、牛姓火鍋店經營者，夥同廚師長、後廚人員、餐廳經理等人，在顧客用完餐後將火鍋殘渣以濾網濾掉，回收浮油加入之後販售的火鍋內，近3年時間販售火鍋鍋底6.5萬多個，銷售金額逾170萬人民幣（約新台幣750萬元）。

法院審理指出，「口水油」屬於廢棄油脂，包含在「地溝油」的範圍內，業者與店員等13人觸犯了中國刑法第144條「生產、銷售有毒、有害食品罪」，依照罪嫌輕重分別判處入獄1年至12年，併處罰金2000至125萬人民幣（約新台幣8468元至548萬元）。

另外，安徽省消費者保護協會對入川毛肚火鍋店和牛姓、王姓業者的民事訴訟，也判處店家需支付懲罰性賠償512萬人民幣（約新台幣2245萬元）。

中國網友們看到消息後議論紛紛，有部分民眾認為這沒什麼大不了的，因為中國人以前吃火鍋就是這樣，但大多數的網友都感到噁心想吐，怒斥店家完全沒有底線。

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