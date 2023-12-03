中國公務員被迫捐血救特權女 疑為習近平母親「私人醫師」親人

中國上海女子（圖右）在西藏阿里車禍重傷，當地公務員被迫集體捐血救人，其親戚是習近平母親齊心的私人醫生余豔紅。（圖擷自bilibili）

2023/12/03 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海女子余豔雯，今年10月和丈夫在西藏阿里自駕旅遊度蜜月時，於海拔5000多公尺的高原發生車禍嚴重受傷，此事隨即驚動上海衛健委，發函阿里地區政府要求公務員集體捐血救人，並迅速找來醫療包機送往成都治療，余女傷勢好轉後在抖音炫耀此事，結果被中國網友痛批是特權階級，而在整個過程中呼風喚雨的神秘人物「小姑姑」，也被起底是習近平母親齊心的私人醫生余豔紅。

從中國微博、影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）流傳的消息可以看到，余豔雯10月14日出車禍重傷後，「小姑姑」立即通知上海衛健委，聯繫阿里自治區並動員當地所有公務員、派出所民警、消防官兵、部隊官兵捐血，到離開阿里前余女一共輸血7000多毫升，因此網路上也戲稱她為「血槽姐」。

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余豔雯父親在得知女兒出事後，籌措出120萬人民幣（約新台幣526萬元）的費用包下灣流G550客機，機組人員從杭州飛抵阿里，10月18日將余女送至成都，落地後一路交警開道由車輛轉送華西醫院，經過搶救順利脫離生命危險，余女接著返回上海進行後續治療，11月28日在抖音炫耀自己獲救的過程。

中國網友們看到余豔雯的遭遇後開始議論紛紛，有人直指這要在短短幾天內做到好幾件普通人想都不敢想的事情，包括借到120萬人民幣、由上海衛健委發函通知阿里、包機航線審查通過、成都交警開道、華西醫院準備好病房隨時開刀等等。

有民眾感嘆原來這就是權貴階級，如果是自己遇到了早就在做頭七了，還有網友苦笑地說「人家是龍的傳人，我們是龍的飼料」、「還好這次是缺血，而不是什麼零件（指器官）」，1名嗶哩嗶哩網友則透露，看到這些消息更堅定他不要有下一代的想法，否則小孩有可能只是權貴的「備品」而已。

另一方面，許多中國網友都好奇余豔雯的「小姑姑」是何人物，竟然能夠調動上海衛健委辦事，有消息指稱這名「小姑姑」就是中國國家衛生健康委員會黨組成員、中國國家中醫藥管理局黨組書記兼局長、中華全國婦女聯合會副主席「余豔紅」，她還有另一個身分，那就是習近平母親齊心的私人醫生。

在「血槽姐」特權事件鬧大後，開始有一些文章出來澄清，例如阿里自治區公務員是在余女丈夫求助後自發性捐血，所謂的「小姑姑」是在後面才聯絡上的，並無上海衛健委發函阿里的事情。

不過，中國網友對此並不接受，直說這些來「洗地」的根本就毫無可信度，否則誰有看過平民受傷驚動當地公務員集體捐血的，恐怕只有背景深厚的人能辦到。

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