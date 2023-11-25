中國亂象頻傳引革命風暴 對岸網友分析起兵時機、朝代滅亡跡象

中國亂象頻傳，網路上開始有人分析起兵時機、朝代滅亡跡象等等。圖為中國建國70週年，天安門廣場的習近平畫像和談話螢幕。（路透）

2023/11/25 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來遭遇房市危機，許多預售建案無法完工形成爛尾樓，民眾在交了首付、揹上房貸後卻拿不到房屋，叫苦連天卻無人回應，還有許多勞苦大眾努力工作一輩子後仍然低薪一事無成，在中國年輕人看不到未來方向的狀況下，網路上陸續有人分析起兵時機、朝代滅亡跡象等等。

中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili），從本月開始出現相關作品，其中1則在談信念的影片中，指稱現在有許多人都陷入悲觀和懷疑的態度之中，下方吸引大量對岸網友留言，有人直指中共當局「現在無腦的外部樹敵，用以轉移矛盾，漸漸地已經有些站不住腳了」。

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還有人認為，只要活下去就能見證歷史，「這代年輕人可能真的會迎來百年未有之大變局（指中國共產黨遭推翻）」。1名網友則指出，90後、00後（1990年、2000年之後出生的世代）必會奮起，不會亞於100年前的那批前輩。

在另1段影片中，標題直接寫著「何時起兵？」雖然內容是在分析歷史中起義起兵的天時地利人和，但針對意味濃厚，讓不少中國網友看了目瞪口呆，直說「你玩什麼命」、「我是不小心點進來的」、「免責聲名：我是盲人」，但是也有人高呼「就是現在！」

除此之外，嗶哩嗶哩本月還有段影片為「夜觀星象 大漢滅亡之兆」，雖然上傳者強調不是談國事，但仍讓許多網友討論連連，有人認為從星象就能看出「舊秩序滅亡，新秩序建立的前兆」，還有網友忍不住擔憂上傳者的安全，畢竟這影射意思太明顯了。

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