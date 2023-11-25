參與中國「白紙革命」大學生 遭拘留痛毆、送去精神病院

中國去年11月底爆發「白紙革命」，民眾拿著白紙上街無聲抗議。圖為北京的白紙革命。（法新社）

2023/11/25 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府原先對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）採取清零策略，但去年11月底各地爆發「白紙革命」，民眾拿著白紙上街無聲抗議，使得中共當局不得不逐步放寬嚴厲的防疫措施。在「白紙革命」過去將近1年後，有當時參與活動的大學生出面受訪，直指自己與在場人士被送進精神病院、痛毆、拘留。

據《讀賣新聞》報導，來自中國江蘇省南通市的18歲張姓學生，跳級進入北京大學就讀，但在疫情下長期受困校內宿舍，在網路上看到習近平母校、清華大學學生的抗議後，去年11月28日他獨自拿著白紙站在北京大學裡，希望中國成為自由的國家。

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張姓學生透露，自己拿起白紙差不多5分鐘後，就有校方人員過來了解狀況，並讓他回父母老家，當局隨後強制將他送進精神病院，每天灌輸「中國共產黨是好的」等理念。

張男在飽受折磨後決定到紐西蘭留學，並向外國媒體曝光自己的遭遇，但他留在中國的家人不斷被施加壓力，張姓學生近來已向紐西蘭申請難民身份，他認為自己一旦回去就會遭遇危險。

目前在德國留學的27歲黃姓研究生透露，他從北京大學畢業後回到上海，去年11月27日參加了「烏魯木齊中路」請願活動，希望釋放26日被拘捕的民眾，現場沒有人拿出白紙也沒有喊出政治口號，孰料與會者紛紛遭到執法人員逮捕，黃男也被毆打、押上車輛，幸好當時他找到機會逃走。

黃姓研究生之後足不出戶、斷絕了一切與朋友的聯繫，直到今年3月才前往德國留學。黃男表示，「白紙革命」的記憶必須保留在歷史中，但他之所以能出面受訪談論這件事情，無疑是因為他逃到了海外。

據了解，中國政府透過監視器臉部識別功能和手機定位，陸續抓捕「白紙革命」的示威者，部分內陸城市目前似乎還拘留著抗議人士，有不少參與過「白紙革命」的民眾擔憂汙點紀錄可能會對後代造成影響，因此不得不保持沉默。

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