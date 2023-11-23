不演了？ 中國暨大問卷列眾多「逼港澳台生表態挺共」誘導問題

中國暨大近日向港澳台留學生發送一份問卷調查，聲稱要了解「適應情況」，但問卷內竟充滿各種逼學生「表態挺共」的誘導性提問。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

2023/11/23 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府「認知作戰」無孔不入，前往中國求學、工作的台灣青壯年，更是他們進行洗腦、滲透的重要目標。經常爆料中國內幕的「李老師不是你老師」日前透露，中國暨南大學向港澳台留學生發送一份問卷調查，聲稱是要了解「適應情況」，然而問卷內竟充滿各種逼學生「表態挺共」的誘導性提問，讓不少網友嘲諷「不演了？」

長期關注中國各項時事的社群平台「X」（前推特）用戶「李老師不是你老師」，在昨（22）日晚間分享一份問卷，並指出這是中國暨南大學為了解2023年入學、來自「港澳台」的留學生，對於目前在中國的求學適應情況，所製作出的2分鐘問卷。根據問卷宣稱，校方僅將蒐集到的資料用於調查和政策參考，絕不會蒐集或洩露學生的個資。

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從貼文所附的截圖可看到，問卷先是向學生詢問，對於「中華民族」、「龍的傳人」、「炎黃子孫」、「兩岸一家親」等身分，是否感到認同；接著詢問，認為自己是「台灣人？中國台灣人？還是中國人？」；然後開始出現，是否「讚成一國兩制」、「擁護《反分裂國家法》」、「因中國強大而自豪」、「有機會想加入中國共產黨」、「中華民族偉大復興也是台灣居民的夢」等誘導性提問。

該文曝光後，引起包含台灣在內的多國網友議論紛紛，不少人留言嘲諷，「不演了？」、「這是拍馬屁投名狀吧！」、「反間諜法已經饑渴難耐」、「全方位無死角高強度洗腦」、「如果填不同意，會被遣返？」、「這裡面哪裡有問到關於改善生活條件的東西了......」、「送死題是吧？填錯直接送再教育營，種哈密瓜再教育」「這個求學適應情況，指的是適應中共大一統政治宣傳的情況嗎？」

讓不少網友看到這些問題後，紛紛留言嘲諷「不演了？」（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

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