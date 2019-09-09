吸收政軍人士發展組織未遂 共諜傅文齊落跑將被通緝

2019-09-09 12:04

〔記者張文川／台北報導〕中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、執行長李宛平，被控接受中國廣東省委台辦指示，在台發展組織，鎖定立法委員及國會助理、現役上校、退役中將等軍官，以招待至第三國旅遊方式，安排與中方情治人員碰面，另替中國暨大違法招生；台北地檢署去年7月依違反國家安全法之發展組織未遂罪、兩岸人民關係條例等罪嫌將2人起訴，但台北地院2度傳喚傅文齊都未到庭，法官本月3日裁定沒收偵查期間的交保金15萬元，近日將發布通緝。

裁定指出，北檢2017年8月15日約談傅文齊後，諭令15萬元交保，去年7月30日起訴傅、李2人，北院今年7月2日傳喚傅，但因他並未居住在戶籍地址，且已遷出至外國，傳票遭郵局退回，成為送達地不明的狀態。

北院再於8月20日以公示送達傳票，傅仍未到庭，法官傳喚具保人、前立委廖婉汝的助理李亮恒（同案獲不起訴）到庭，李也未帶傅到庭，顯見傅已逃匿，因此裁定沒收保證金，近日將依法發布通緝。

北檢起訴指出，傅文齊曾任國會助理，2002年就讀中國暨大期間，結識綽號「小吳」的廣東省委台辦科長，傅涉嫌接受其指示，從2006年至2017年8月15日止，利用擔任暨大台灣校友會秘書長的機會，找李宛平當執行長，在台招攬政、軍人士赴韓國、澳門、泰國、香港、中國旅遊，趁機引薦給中方。

2人曾趁前立委劉文雄（已故）等一團約20名立委及國會助理赴中參訪時，拉攏該團成員與中方接觸，還以「你很優秀啊，祖國很需要你們…一起為兩岸和平打拚」等心戰話術，試圖吸收該團成員加入組織，但未成功。

當時仍為上校的黃姓、張姓軍官，以及退役中將等3名陸、海軍軍官，將隨立委赴韓、中、港、泰、澳門等地考察，傅、李得知後，安排中方人員在韓國參與他們的高爾夫球敘、提供專車接送並招待飲宴，趁機引薦給中方，軍官返台後向上級回報，調查局台北市調查處政經調查站、國家安全維護工作站立案調查，報告北檢偵辦起訴。

傅、李還被控未經許可替中國暨大招攬會計、企管、國際關係、醫學等系所學生，中國暨大還為此設置台灣班，由李負責推廣，包括花蓮縣長傅崐萁（未涉案）在內，台灣班校友達200多人，2人共非法仲介17人，每案收取5萬至65萬7000元顧問或公關費，共收298萬餘元，此部分涉觸犯兩岸人民關係條例。

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