明仁會惡徒打死女友 還經營詐團坑騙2億元

去年10月打死女友的于男（圖中），是「竹聯幫仁堂明仁會」黑幫成員，他還涉嫌營詐欺集團。（記者黃良傑翻攝）

2024/05/02 11:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局電信偵查大隊今天（2日）宣布偵破一起黑幫份子經營詐欺集團案，該大隊去年7月起，偵辦「假買賣虛擬貨幣、真詐騙」集團時，赫然發現該詐團經營者「竹聯幫仁堂明仁會」于姓成員，去年10月把女友活活打死，之後落跑被逮捕，警方順藤摸瓜，陸續發動5波搜索，共拘捕傳喚18人（含于男），其中15人羈押，警方已查到40人受害，損失逾2億元。

「竹聯幫仁堂明仁會」于姓黑幫成員（40歲），有詐欺、傷害、妨害秩序等前科，他在去年10月3日，懷疑小他17歲的吳姓女友（23歲）「偷吃」，於高雄市的住處，對吳女拳打腳踹，打成重傷昏迷，搶救11天後死亡，堪稱是恐怖情人的于男，案發後躲到台南市安平區藏匿，被高雄地檢署指揮警方拘捕到案，他是公共危險罪判刑7月的通緝犯，雄檢先發交執行，再行偵辦殺人罪。

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刑事警察局電信偵查大隊指出，蔡小姐於去年7月向雲林警方報案說，她誤信「假買賣虛擬貨幣、真詐騙」，騙徒以投資虛擬貨幣為由，派遣車手向她取走200萬元，之後消聲匿跡，雲林警方當天就抓到假扮理財專員的陳姓車手，由電信偵查大隊擴大偵辦。

調查顯示，此詐欺集團設有「商戶部」、「派工部」及「業務部」等組織，使用Telegram、微信、Line等群組指揮聯繫，由「商戶部」（話務機房）成員，先假冒幣商撥打電話，以投資虛擬貨幣獲利極高的騙詞，誘騙被害人投資，再由「派工部」把被害人的面交資訊，指派給「業務部」的車手，車手假冒理財專員，向被害人面交取款，還簽立虛偽的買賣虛擬貨幣契約，再把取得的贓款交回詐欺水房，洗錢到其他人手中。

警方調查發現，于男就是此集團的首腦，警方從去年7月至今年1月，發動5波搜索機房、水房等處所，拘提18人，查扣登記於兩名車手名下的BMW、BENZ兩輛豪華轎車，現金贓款172萬餘元，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪名，移送雲林地檢署偵辦，雲林地院裁定羈押15人，其餘限制住居。

警方查扣登記於詐欺車手名下的BMW名車。（警方提供）

警方傳喚拘提18人，其中15人裁定羈押。（警方提供）

警方查扣登於詐騙車手名下的賓士名車。（警方提供）

高雄市警局特勤中隊持盾牌長槍，搜索詐欺集團金主開設的招待所。（警方提供）

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