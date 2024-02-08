黑二代戰堂吳亦凡 「挖礦」雙頭騙 吸金逾億

竹聯幫戰堂「黑二代」的主嫌張瑋仁。貌似中國藝人吳亦凡，因此被戲稱「戰堂」吳亦凡。（取自臉書，記者劉慶侯翻攝）

2024/02/08 05:30

仔仔張瑋仁 父是竹聯前戰堂主

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫戰堂前張姓堂主的三十四歲兒子「仔仔」張瑋仁，接手父親黑幫事業，先找上經營網路挖礦的張姓被害人，假稱共同投資五千萬元設立新「礦場」。但他侵吞對方資金後再利用對方礦場作「樣板」對外吸金，有人想退股，就以「賠光」回應，再利用幫眾恐嚇，台北市刑警大隊偵四隊逮獲十二人，查出詐騙得款近億元。

警方調查，「仔仔」張瑋仁的父親原為竹聯戰堂堂主，二○○八年曾涉毆打吳宗憲案被逮；金盆洗手後，轉戰建設開發及台越間地下金融。「仔仔」長相俊俏，酷似因案入獄的「中國男星吳亦凡」，因此被戲稱「戰堂吳亦凡」。「黑二代」的他則走向網路和虛擬貨幣歛財。

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假意合資挖礦 獨吞礦場

警方表示，張嫌得知廿九歲張男是網路有名礦場主，二○二一年九月找上對方，告知自己有礦場管理和經營虛擬貨幣經驗，要求各投資二千五百萬元，一起建設第二個礦場。不過，他暗中將新礦場的地址，登記在張男桃園龜山原址，意圖混淆。

再辦說明會 廣邀富人入股

張嫌隨後舉辦「說明會」，找來在電子業的四十七歲胡姓女業務合作，廣邀電子商務客參加，如果投資客想看礦場，就帶去張男的礦場，以此矇騙投資客。

張嫌兩邊吸金，除侵吞張男資金，還誆投資客購買礦機、買賣虛擬貨幣，投資者事後要退資或變賣貨幣，便以「賠光」作藉口，或教唆旗下小弟亮出「竹聯幫戰堂招牌」恫嚇。

有人想退股 被搪塞賠光了

北市刑大偵四隊獲報，查出張嫌等人以雙面手法，詐騙張男以及近百名投資客。從二○二一年至二○二三年，兩年間估計不法獲利達上億元。警方循線逮捕張嫌等十二人。

警訊中，警訊中，張嫌矢口否認有任何不法，供稱他從未玩過礦場和虛擬貨幣，整件事是去年五月時，在牌桌上認識的一個朋友和別人的糾紛，和他完全無關。訊後仍被依恐嚇、組織犯罪、詐欺等罪嫌送辦。

方查扣張嫌擁有的進口名牌贓車。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣張嫌擁有的進口名牌贓車。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣張嫌擁有的進口名牌贓車。（記者劉慶侯翻攝）

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