劍指核武與能源？中國巨型核融合設施建造進度曝光

衛星空拍照顯示，中國在四川綿陽興建的大型雷射核融合研究中心。設施由中央的目標反應艙（target chamber building）與4個呈十字形排列的雷射器艙（laser bay）組成。（路透）

2025/01/29 16:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》28日獨家披露，衛星影像分析證實，中國正在四川綿陽市興建規模超越美國的大型雷射核融合研究中心，此舉可能同時推進核武發展與清潔能源研究，引發國際關注。

根據美國獨立研究機構CNA分析員伊芙利特（Decker Eveleth）與馬丁非擴散研究中心的衛星影像分析，這座名為「雷射核融合重大裝置實驗室」（Laser Fusion Major Device Laboratory）的設施，由4個外圍雷射器艙和1個中央實驗艙組成。實驗艙體積比現今世界最大、耗資35億美元的美國國家點火設施（NIF）還大50％。NIF於2022年實現「科學盈虧平衡」，使核融合反應產生的能量首次超越雷射輸入能量。

請繼續往下閱讀...

史迪姆森中心核政策分析師艾伯奎（William Alberque）指出，此類設施能提升國家核武設計能力，無需實彈測試即可改進現有武器設計，甚至研發新型核武。值得注意的是，美國前軍備控制特使比林斯利亞（Marshall Billingslea）曾於2020年發布衛星影像，指出中國正在擴建核武相關設施，其中包含綿陽這塊自2010年起被標示為「新研究或生產區域」的土地。

雷射誘導核融合技術通過高功率雷射壓縮和加熱燃料實現核融合，這項技術原理也適用於核武設計。雖然《全面禁止核試驗條約》禁止核爆炸，但允許進行次臨界爆炸試驗和雷射核融合研究。

美國洛薩拉摩斯國家實驗室前主任海克爾（Siegfried Hecker）認為，對擁有豐富核試驗數據的國家而言，雷射核融合研究有助於維護核武庫的安全性和可靠性，但對核試驗次數較少的國家如中國，其價值相對有限。

勞倫斯利佛摩國家實驗室計畫主持人何瑞坎（Omar Hurricane）說，技術上可以建造能量更高但佔地更小的設施，但規模過小將難以進行實驗性融合。他指出，各國發展雷射驅動核融合研究本身不令人憂慮，科技進步難以阻擋，但科技運用目的則是更複雜的議題。

《路透》就此事詢問中國外交部和科技部，外交部已將問題轉交主管部門，科技部則未予回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法