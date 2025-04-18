2度攔路姦殺馬籍女大生！梁育誌3度判死 最高法院又撤銷發回

馬來西亞籍鍾姓女學生遭性侵殺害命案凶手梁育誌。（臉書、本報資料照，本報合成））

2025/04/18 11:07

〔記者張文川／台北報導〕台南市長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生，5年前於晚間返回住處途中，遭高雄市阿蓮鄉男子梁育誌強行拖至路旁性侵後，以麻繩勒斃。一審、二審均判梁男死刑，最高法院撤銷發回，高等法院高雄分院更一審今年1月15日仍認為梁男手段殘忍，第3度判處死刑；最高法院今認為應依數罪分論、併罰，且梁男可能是計劃性侵、再提升為殺人犯意，未必自始就是計畫性侵殺人，犯意有待釐清，撤銷發回高雄高分院，進入更二審。

此案是去年9月20日憲法法庭113年憲判字第8號判決，限縮判處死刑判決條件以來，更審後仍判處死刑的首例，但仍被最高法院撤銷而未能終局，梁育誌暫逃死囚命運。

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最高法院認為，更一審認為梁男是想像競合犯，僅論以一罪，依強制性交而故意殺人罪判死，但法律實務見解認為，梁男的強盜、性侵殺人罪，犯意各異，應論以數罪，再併罰處刑。

最高院指出，更一審認定梁男是計劃殺人且性侵，但依卷證資料，梁可能是計劃性侵後，再升高犯意為殺人；科刑方面，教誨師認為梁有矯正可能性，但更一審並未交代此對梁男有利的量刑理由，故撤銷發回更審。

判決指出，梁育誌為滿足性慾，到離家約十幾分鐘的台南市歸仁區長榮大學附近，勘查犯罪路線，發現當地夜間路燈不亮，且是不少學生離校返家的必經之路，為下手好地點。

2020年9月30日晚上，梁男見馬籍鍾姓女大生獨自牽著腳踏車，步行經過該路段，從她身後用雙手摀住她口鼻，強拖至隱密處意圖性侵，女學生奮力掙扎尖叫呼救，梁擔心事跡敗露，鬆手駕車逃逸。

同年10月28日晚上，梁男又至該處埋伏，又見鍾姓女大生落單，用麻繩勒住她脖子，拖至路旁性侵後勒死，棄屍阿蓮鄉大崗山地區。

一審橋頭地院、二審高雄高分院皆依性侵殺人、遺棄屍體、性侵未遂等3罪，分別判處死刑、2年和2年10月徒刑，應執行死刑；最高法院將性侵殺人罪撤銷發回更審，另2罪駁回上訴定讞，高雄高分院先將2罪定合併執行4年4月。

高雄高分院更一審今年1月15日宣判，認為梁男用來套頸的麻繩材質相當粗糙，不易移動繩結，必須用雙手才能推動繩結、縮小繩圈，繩圈內徑緊勒鍾女頸部，形成極深的「索溝」，壓碎她的頸部動靜脈和氣管，連深藏在軟骨後方的聲帶肌肉都被壓碎，可證梁男刻意以雙手勒死鍾女，有殺人的直接故意，以強大力道、激烈方式行凶，惡性重大、手段殘忍，罪無可逭，仍判處死刑。但今被最高法院第2度撤銷，發回進入更二審。

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