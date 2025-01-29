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    過年最不能接受哪道年菜？ 一票人超嫌棄「它」：只能當肥料

    農曆春節家家戶戶會準備各種應景年菜，圍爐團圓。示意圖。（資料照）

    農曆春節家家戶戶會準備各種應景年菜，圍爐團圓。示意圖。（資料照）

    2025/01/29 16:00

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節家家戶戶都會準備各種應景年菜，與返鄉團聚的家人一起享用，但並非所有年菜都受到歡迎。有網友好奇發文，詢問大家各自「最不能接受年菜」是哪一道，掀起熱烈討論，答案不僅五花八門，甚至出現許多常見年菜。

    網友在PTT以「你最不能接受年菜有什麼？」為標題PO文說，每年除夕夜的傳統就是要和家人一起圍爐吃年夜飯，年夜菜的種類非常多，而他好奇詢問，「你最不能接受年菜有什麼？」。

    該文一出，立即湧入不少網友留言點名自己討厭的年菜，「油飯」、「年糕」、「海參」、「三色豆」、「炸湯圓」、「長年菜」、「螞蟻上樹」、「素食的年菜」、「不能接受整桌都是素的」、「甲殼類、魚刺太多也不愛」、「隔夜菜+1，我家過年拜拜有六副三牲」。

    其中，被最多人點名的年菜是用料豐富的「佛跳牆」，眾人紛紛抱怨，「一定是佛跳牆」、「佛跳牆，根本廚餘」、「芋頭被煮爛的佛跳牆」、「我討厭佛跳牆就是因為芋頭」、「佛跳牆每年結局就是當肥料」、「佛跳牆吃久了，根本是注射膽固醇」。

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