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    台中大甲蔣公路過年人潮爆棚！這攤地瓜球老闆娘最吸睛

    蔣公路「手工地瓜球」闆娘Bella臉蛋漂亮身材好，堪稱蔣公路之花。（記者張軒哲攝）

    蔣公路「手工地瓜球」闆娘Bella臉蛋漂亮身材好，堪稱蔣公路之花。（記者張軒哲攝）

    2025/01/29 16:12

    〔記者張軒哲／台中報導〕大年初一，各大宮廟湧入人潮，台中大甲春節期間蔣公路夜市商圈攤販齊聚，白天就湧入人潮，從火車站綿延整條蔣公路商圈，多家小吃攤大排長龍。「手工地瓜球」年輕貌美闆娘Bella更是亮點。但她今天穿著黑色長袖短上衣，讓不少人慕名而來的男顧客有點失望。

    今日鎮瀾宮湧入參拜信眾，蔣公路多家排隊名店也提前備料，讓外地遊客與歸鄉遊子一飽口福。粉腸、烤玉米、芋泥球、地瓜球、楊桃汁、脆皮肉圓等知名小吃人龍綿延，就連平常不太排隊的車輪餅也要等待十分鐘以上。

    「手工地瓜球」闆娘Bella臉蛋漂亮身材好，堪稱蔣公路之花。她夏天穿低胸上衣在旁盛裝地瓜球，冬天則披上小外套禦寒，白皙皮膚與渾圓雙峰，讓眾多男客人慕名而來，但疑因今年過年低溫，她今日身穿黑色長袖短上衣，讓顧客坦言今天穿得較為保守。

    另外，一中與逢甲商圈也是人潮爆棚，入夜主要攤販集中區域更是擠滿人潮，民眾要避免推擠，留意自身安全與錢財荷包。

    大甲鎮瀾宮商圈果年遊客眾多。（記者張軒哲攝）

    大甲鎮瀾宮商圈果年遊客眾多。（記者張軒哲攝）

    一中商圈春節人潮爆棚，民眾要避免推擠。 （記者張軒哲攝）

    一中商圈春節人潮爆棚，民眾要避免推擠。 （記者張軒哲攝）

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