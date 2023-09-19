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自由日日shoot》黑幫詐騙化 警方追金流溯源刨根

警方查扣的證物。（警方提供）

警方查扣的證物。（警方提供）

2023/09/19 05:30

〔記者王冠仁、姚岳宏／台北報導〕竹聯幫明仁會等黑幫高調舉辦春酒，現場豪車、辣妹雲集，警方追查發現，這些豪奢排場背後，跟詐騙犯罪取得的資金脫離不了關係，許多黑幫見這種錢好賺，也依樣畫葫蘆，全力朝詐騙犯罪發展，甚至不同幫派間還會「結盟」；刑事局強調，除了已在各警察機關成立掃黑專責隊，深入掌握幫派的不法活動，也會透過追查金流、刨根溯源方式，積極防制「黑幫詐騙化」。

一名資深刑警說，目前黑幫「同流合汙」串聯搞詐騙，主要是近年警方大力掃蕩，導致詐騙集團「缺工」，尤其第一線車手最缺，也因此近來黑幫合作搞詐騙的常見模式，就是不同幫派的大哥、幹部會「橫向聯繫」，幫忙調派車手、收簿手，互相支援人力。

此次警方破獲的詐騙洗錢集團，由竹聯幫天龍堂、四海幫海中堂、新竹風飛沙幫合作籌組；刑事局本月初破獲另起詐騙集團，由弘仁會幹部出面招募四海幫、明仁會、天道盟正義會等黑幫成員組成車手集團，以假投資手段犯案，足見黑幫間合作搞詐已然成形。

刑事局指出，警方去年十月推動「掃黑專責隊」制度，多次召開「區域聯防會議」，藉由情資整合、區域聯防、中央支援地方及偵辦同仁激勵措施等作為，逐步瓦解黑幫犯罪結構，未來會積極強化打擊力度。

警政署強調，對於危害社會的黑道幫派，未來將會持續採取系統性掃黑策略，查處幫派分子、營業場所及不法金流，不間斷深入偵蒐，貫徹「掃黑專責隊」的運作，對黑道犯罪掃蕩絕不停歇，以維護國人安居樂業的生活環境。

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