警署選前打擊槍、黑、詐 檢肅70名黑幫首惡、查獲詐欺案277件

警署選前打擊槍、黑、詐專案行動，刑事局局長周幼偉聽取破獲案件簡報。（記者邱俊福攝）

2023/11/03 19:03

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署因應113年二合一大選將屆，自上月23日至本月1日執行「全國同步肅槍、掃黑及打詐行動專案」，當中竹聯幫明仁會萬華分會長洪冠群，涉嫌對2名欲脫離幫派的旗下少年，私行拘禁上銬，持甩棍毆打凌虐，遭跟其他幫派首惡，共70人被檢肅到案，另搗破7處兵工廠，掃蕩詐欺機房、水房、假網拍與5人以上車手集團案共高達277件。

刑事局局長周幼偉表示，這次的掃盪行動發現黑幫利用從事詐騙獲得的利潤，吸收幫眾壯大勢力，將持續打擊不給任何生存空間，而對詐欺犯罪更成立「情資研析專責小組」，將產出的有效情資，分派外勤大隊查緝，自成立迄今共產出47件情資，這次專案因而破獲詐欺水房6件、詐欺機房1件及遊戲點數商詐騙案1件。

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經統計，這次專案行動治平專案共破獲70件、犯嫌412人，其中查獲的幫派分子包括竹聯幫、天道盟、四海幫、三光幫、風飛砂幫和其他暴力犯罪組合等重要幹部與成員；破獲槍砲案件56件、各式非法槍械87枝及改造場所7處；打詐部分，查獲277件、1565人，查扣不動產9處、車輛16輛及新臺幣1億8166多萬元。

重要案件包括，明仁會萬華分會長26歲洪冠群，平時擔任直播網紅拍賣手錶、精品，並吸收招募未成年黨羽，刑事局偵四大隊第一隊經長期監控，查知有王姓、陳姓2名少年因欲脫離其幫派，竟分別將2人上銬，拘禁於其據點或者山上，以甩棍加以毆打凌虐，本月25日警方專案小組兵分多路將洪與旗下幫眾等7人查緝到案，查扣以該黑幫藏頭詩關公字畫、瓦斯長槍、空氣手槍、手銬、防刺服、各類型棍棒、刀及辣椒水與K他命等不法贓證物，訊後依傷害、剝奪行動自由、強制、恐嚇等移送檢方偵辦。

另竹聯幫仁堂弘仁會分會幹部、台日混血的25歲飯窪大輔，涉嫌指揮吳姓成員等人，因與被害人有3000萬元債務糾紛，竟於新北市蘆洲地區一處招待所以棒棍對其虐打凌虐，並強拍錄影裸照，最後更逼簽5000萬元本票、借款書等文件，被害人因心生畏懼，之後交付現金520萬元換回本票、借款書等文件。

刑事局偵四大隊第二隊經蒐證，前天兵分多路逮捕旗下曾等4人到案，查扣幫派象徵匾額、旗幟、宮廟背心、空氣槍、刀械棍棒、毒品咖啡包等大批證物。而飯窪大輔與吳姓成員則早已分別因涉及其他重大槍擊案遭羈押迄今。

明仁會萬華分會長洪冠群等7人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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