靈骨塔詐騙撈1300萬！竹聯幫明仁會成員炫富 險遭擄走黑吃黑

竹聯幫明仁會成員組成靈骨塔詐騙集團，不法獲利高達1300萬元，永和警分局逮獲林姓主嫌等4人。（記者闕敬倫翻攝）

2022/03/10 21:51

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市警察局永和分局昨天逮獲竹聯幫明仁會成員組成的詐騙集團，詐騙有靈骨塔位的民眾，不法獲利高達1300萬元，詢後將主嫌林男等4人依組織犯罪及詐欺罪嫌送辦。警方還查出，林男等人名車代步炫富，幫眾眼紅，去年在桃園龜山疑製造假車禍，意圖擄人「黑吃黑」。

永和警分局日前獲報，以28歲林姓男子為首的詐騙集團佯裝是靈骨塔代售商，一年多來在大台北及桃園地區透過私人管道取得擁有靈骨塔位業主個資，聯繫假意介紹代售服務，再自導自演誆稱有投資客想買塔位，誘騙業主增購珠寶、骨灰罈等商品，宣稱這樣能高賣塔位。

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靈骨塔位業主還被要求持續投注資金，甚至抵押房屋貸款，陸續匯出數十萬到上百萬元，給林男一夥代銷；林男等人得手後捲款逃跑，被害人覺醒全是詐騙套路。

警方查出，林男等人犯後多次轉移據點，一路從新北五股、新莊、三重、永和及桃園市，輾轉逃到台中市，經報請檢察官指揮，昨天兵分多路緝捕林男等4人。

永和偵查隊在桃園龜山和新北五股等據點，查獲新台幣155萬元、偽造的寶石鑑定書、大麻、點鈔機、手機11台、靈骨塔客戶名單等證物，扣押以不法所得購入的2部特斯拉轎車及一部BMW跑車，全案訊後依組織犯罪及詐欺罪嫌移送新北地檢。

警方深入調查發現，林男一夥拿犯罪所得購買名車，炫富把妹，疑引起明仁會及竹聯幫其他幫眾眼紅，去年10月有兩路人馬鎖定林男，其中，以黃男為首的人馬疑製造假車禍找碴，試圖押走林男勒索。

林男同夥陳男當下開特斯拉衝撞黃男，協助林男脫險，當時還引起網友熱議，大讚陳男情義相挺。但警方調查發現，竟是竹聯幫「網內互打」黑吃黑大亂鬥。

永和警分局指出，林男一夥粗估得手逾新台幣1300萬元，行騙手法為量身打造詐欺劇本，以各種理由要求對象投入資金，甚至抵押房屋貸款，持續吸取民眾金錢，呼籲大眾如遇類似詐騙案件，可撥打警政署165反詐騙專線或電洽110等方式求助、求證，平時要提高警覺，避免受騙上當。

警方扣押2部特斯拉轎車及1部BMW跑車。（記者闕敬倫攝）

永和偵查隊查獲新台幣155萬元、偽造的寶石鑑定書、大麻、點鈔機、手機11台、靈骨塔客戶名單等證物。（記者闕敬倫攝）

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