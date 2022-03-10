為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    靈骨塔詐騙撈1300萬！竹聯幫明仁會成員炫富 險遭擄走黑吃黑

    竹聯幫明仁會成員組成靈骨塔詐騙集團，不法獲利高達1300萬元，永和警分局逮獲林姓主嫌等4人。（記者闕敬倫翻攝）

    竹聯幫明仁會成員組成靈骨塔詐騙集團，不法獲利高達1300萬元，永和警分局逮獲林姓主嫌等4人。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/03/10 21:51

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市警察局永和分局昨天逮獲竹聯幫明仁會成員組成的詐騙集團，詐騙有靈骨塔位的民眾，不法獲利高達1300萬元，詢後將主嫌林男等4人依組織犯罪及詐欺罪嫌送辦。警方還查出，林男等人名車代步炫富，幫眾眼紅，去年在桃園龜山疑製造假車禍，意圖擄人「黑吃黑」。

    永和警分局日前獲報，以28歲林姓男子為首的詐騙集團佯裝是靈骨塔代售商，一年多來在大台北及桃園地區透過私人管道取得擁有靈骨塔位業主個資，聯繫假意介紹代售服務，再自導自演誆稱有投資客想買塔位，誘騙業主增購珠寶、骨灰罈等商品，宣稱這樣能高賣塔位。

    靈骨塔位業主還被要求持續投注資金，甚至抵押房屋貸款，陸續匯出數十萬到上百萬元，給林男一夥代銷；林男等人得手後捲款逃跑，被害人覺醒全是詐騙套路。

    警方查出，林男等人犯後多次轉移據點，一路從新北五股、新莊、三重、永和及桃園市，輾轉逃到台中市，經報請檢察官指揮，昨天兵分多路緝捕林男等4人。

    永和偵查隊在桃園龜山和新北五股等據點，查獲新台幣155萬元、偽造的寶石鑑定書、大麻、點鈔機、手機11台、靈骨塔客戶名單等證物，扣押以不法所得購入的2部特斯拉轎車及一部BMW跑車，全案訊後依組織犯罪及詐欺罪嫌移送新北地檢。

    警方深入調查發現，林男一夥拿犯罪所得購買名車，炫富把妹，疑引起明仁會及竹聯幫其他幫眾眼紅，去年10月有兩路人馬鎖定林男，其中，以黃男為首的人馬疑製造假車禍找碴，試圖押走林男勒索。

    林男同夥陳男當下開特斯拉衝撞黃男，協助林男脫險，當時還引起網友熱議，大讚陳男情義相挺。但警方調查發現，竟是竹聯幫「網內互打」黑吃黑大亂鬥。

    永和警分局指出，林男一夥粗估得手逾新台幣1300萬元，行騙手法為量身打造詐欺劇本，以各種理由要求對象投入資金，甚至抵押房屋貸款，持續吸取民眾金錢，呼籲大眾如遇類似詐騙案件，可撥打警政署165反詐騙專線或電洽110等方式求助、求證，平時要提高警覺，避免受騙上當。

    警方扣押2部特斯拉轎車及1部BMW跑車。（記者闕敬倫攝）

    警方扣押2部特斯拉轎車及1部BMW跑車。（記者闕敬倫攝）

    永和偵查隊查獲新台幣155萬元、偽造的寶石鑑定書、大麻、點鈔機、手機11台、靈骨塔客戶名單等證物。（記者闕敬倫攝）

    永和偵查隊查獲新台幣155萬元、偽造的寶石鑑定書、大麻、點鈔機、手機11台、靈骨塔客戶名單等證物。（記者闕敬倫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    詐騙語音教學露餡 「假公安」詐欺話務機房被抄
    2022/03/10 15:08

    詐騙語音教學露餡 「假公安」詐欺話務機房被抄
    靠靈骨塔詐逾億爽擁5豪車 退休校長2千萬老本卻飛了
    2022/01/20 18:45

    靠靈骨塔詐逾億爽擁5豪車 退休校長2千萬老本卻飛了

    升息在即 價值平衡策略抗波動
    竹聯幫冒上市建商名號收購靈骨塔位 專騙老人得手逾5千萬
    2021/12/27 16:53

    竹聯幫冒上市建商名號收購靈骨塔位 專騙老人得手逾5千萬
    打疫苗有塔位優惠？竹聯幫插足靈骨塔詐欺狠撈逾3000萬
    2021/11/02 14:57

    打疫苗有塔位優惠？竹聯幫插足靈骨塔詐欺狠撈逾3000萬

    戴罩小心肌膚缺氧！擺脫厭世肌這樣做
    黑幫組「靈骨塔假投資」詐欺集團 銀髮族27人上當、受騙逾1千2百萬
    2021/10/06 15:15

    黑幫組「靈骨塔假投資」詐欺集團 銀髮族27人上當、受騙逾1千2百萬
    靈骨塔詐騙案又有受害人 大學教授半年內慘被詐1600多萬元
    2021/02/16 14:53

    靈骨塔詐騙案又有受害人 大學教授半年內慘被詐1600多萬元
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播