涉利誘調查官當共諜 台商掏30萬擔保解除1個月境管

2019-07-06 19:07

〔記者陳慰慈／新北報導〕在澳門經營賭博業的台商洪金錫，涉嫌利誘一名調查局調查官加入共諜組織未遂，去年6月被依涉犯國家安全法「為大陸地區黨務機關發展組織未遂罪」起訴，日前洪以回澳門探視病母、辦理女兒免息就學貸款等由，聲請暫時解除7月10日至8月10日的境管，獲新北地院裁准，但洪得再繳30萬元擔保金，可抗告。

檢調調查，洪男本是澳門人，1980年代來台定居並取得我國國籍，曾任全民計程車司機聯誼會副理事長，2015年起又返回澳門經商，擔任中華港澳在台人民協會常務理事，期間與自稱北京大學研究生的中國社會科學院台灣研究所人員「陳秘書」交好，疑遭吸收，趁往返兩岸三地機會，在台發展共諜組織。

此案目前法院仍在審理中，洪男日前聲請暫時解除境管1個月，他說在澳門的老母身體欠安，加上一年多未返回澳門，在澳門的妻女已經濟窘困，因妻子並無澳門永久性居留證，須由他出面擔任貸款擔保人，才能幫2 名就讀大學的女兒辦理免息就學貸款，另妻女在澳門住的是公共住宅，依規定承租人必須每年在澳門居住達一定天數以上，否則會被取消資格，擔心妻女恐無家可歸流落街頭，而這些事都得由他親自辦理，承諾1個月內辦理完畢並返台繼續接受審判，不會影響審判進度。

洪男去年6月遭訴後便聲請解除羈押，法院裁定30萬元交保並限制出境、出海，及每日得向轄區派出所報到，法官認為洪男所涉罪嫌刑度為5年以下非屬重罪，加上去年6月13日交保迄今，都遵守每日向轄區派出所報到的規定，因此准許他暫時解除境管，但為避免他滯澳門不歸或逃亡，命他得再繳交30萬元保證金作為擔保。

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