新書爆中共利用單程證滲透香港 至少潛伏21萬地下黨員

2019-03-25 09:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國政府目前每天核發150個單程證名額，讓「內地」人士入境香港依親，但審批權全在中國公安手上，港府無權干預。香港民主黨前主席李永達在即將出版的回憶錄驚爆，每日150個單程證中，約30至40人是「有特別任務的共產黨員」，估計過去20多年已至有少21萬中共地下黨員滲透到香港。

香港佔中九子案下月9日宣判，作為九子之一的李永達或被判刑入獄，他把握仍然自由的時間撰寫這本《判刑前的沉思》回憶錄，披露從政心路歷程，以及對民主派未來路向作一個階段性總結。書中揭露一些以往從未公開的秘聞，香港《蘋果日報》25日摘錄了部分內容。

書中引述一名熟悉香港保安政策並曾參與其中的權威人士資料，指單程證制度最重要的一關，就是由廣東省公安廳審查申請人提交的文件，若中國政府造假，「將部份配額配給來香港進行特別任務的人士，確是非常容易」，由於香港入境處沒有審批權，「我相信他們不敢詳細查詢廣東省公安廳審批這些家庭團聚的資料。」

該名權威人士透露，香港主權移交後以單程證配額來港的「內地」人中，每日約有30至40人是「有特別任務的共產黨員」，人數還視香港政治情況，如2003年50萬人上街後，滲透人數平穩上升；雨傘革命後又大幅增長，「可能達到每天40至50個的數量」，推論主權移交後逾20年就有約21萬至29萬中共黨員來港。

李永達在書中指出，這20多萬中共地下黨員潛藏於大多數親共機構，包括民建聯、工聯會、教聯會、親共商會、地區組織核心，甚至連各區家長教師會、業主立案法團、互助委員會，香港450個區議會選區，平均每區有550名中共地下黨員，到選舉期間這些地下黨員就會發揮助選作用。

香港油尖旺區議會大南選區24日的補選，民主派候選人李國權以209票不敵建制派的經民聯候選人李思敏，這是繼去年3月和11月的立法會九龍西補選後，民主派在該地區的第三場敗仗。

李永達還懷疑，疑北京派人假冒學生活躍分子，滲透各校學生會，看準佔中失敗的時機，鼓動學生退出「香港專上學生聯會」（學聯），瓦解學生力量，他希望提醒香港年輕人，警惕中共滲透。

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