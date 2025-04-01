楊智伃引《島嶼天光》聲援李孝亮 網轟：袂當原諒的人就是指國民黨！

國民黨發言人楊智伃。（資料照）

2025/04/01 23:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨動用黨內青年軍對數名民進黨立委發起罷免，但「冒名連署」、「死亡連署」爭議頻傳。其中罷免綠委吳沛憶的領銜人李孝亮，就因為死亡連署過多遭控偽造文書，其母親日跳出來控訴李孝亮是被藍營高層施壓去當領銜人，引發輿論熱議。沒想到藍營發言人楊智伃竟引用為太陽花學運創作的歌曲《島嶼天光》聲援李孝亮，遭大批網友砲轟。

李孝亮的母親上週四（3/27）控訴，李孝亮加入國民黨僅僅4個月，卻在國民黨高層主管要求下擔任領銜人，完全不知連署書來源，呼籲藍營不要把壓力加諸在年輕人身上。不料藍營後續將此事歸咎於民進黨，稱綠營刻意去操作「一個母親的擔憂」；李孝亮也出面否認自己被施壓，宣稱自己是經過思考後做出決定，並沒有被誰利用。

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國民黨發言人楊智伃則聲援李孝亮，稱由衷敬佩李孝亮的勇氣，面對母親的擔憂，李孝亮並沒有退縮，而是用一封溫柔堅定的聲明，傳達出年輕人內心深處對理想的執著。她還引用《島嶼天光》的歌詞「親愛的媽媽，請你毋通煩惱我；原諒我，行袂開跤，我欲去對抗袂當原諒的人」為李孝亮加油。

《島嶼天光》是2014年由滅火器樂團與國立臺北藝術大學，共同為太陽花學運創作的台語歌曲，該首歌曲被廣泛視為太陽花學運的重要歌曲之一，如今當年抗議國民黨黑箱通過服貿的歌詞內容，竟然被國民黨拿來聲援遭控偽造文書的人，大批網友砲轟「真是不要臉，這首歌當時情境就是在反抗中國黨欸」、「『原諒我行袂開跤，我欲去對抗袂當原諒的人』，那個『人』是在講國民黨好嗎？」、「這是島嶼天兵吧」、「楊大正血壓會飆高」、「真的是很好意思ㄟ」、「不能原諒的人說的就是國民黨，這些人真的反智到不知道該說什麼」。

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