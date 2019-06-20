軍公教當共諜追奪退休俸 李來希：乾脆抓出死人鞭屍

2019-06-20 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕立院昨通過《國家安全法部分條文修正案》，除大幅提高為敵發展組織罪刑責，還區分一般外國、對台最大威脅中國，且若為中國發展組織，可處7年以上徒刑、最重可罰1億元。此外，軍公教若任共諜經判刑確定，將剝奪全額退休俸，已領者則追繳至違法日。對此，全國公務人員協會理事長李來希今也在臉書發表看法。

李來希在文中表示，國安法修法從嚴規範共諜責任，身為中華民國國民無人可通敵背叛國家，他認為是理所當然，不過李質疑「為什麼要這樣針對性的立法？」

李來希在文中指出，談權利時要軍公教「從低與一般百姓比較」，談責任時卻要從嚴規範，「還要溯及既往追繳已經消費的所得」，他直呼「乾脆也把死人抓出來鞭屍好了」。

李來希在文中不解地說，「怎麼我們的軍公教人員不論在職或退休的人都噤聲了？是被罵傻了還是嚇呆了？」並稱「怎麼只剩下我一個人在怒吼？」

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