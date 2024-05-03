余天女婿陳鑒羈押北所近3天 有2室友、生活飲食正常

前立委、知名藝人余天女婿陳鑒因涉詐欺被羈押在台北看守所。（資料照）

2024/05/03 10:11

〔記者王定傳／新北報導〕前立委、藝人余天的女婿陳鑒，疑涉嫌當詐團車手，新北市警局海山警分局在4月30日以現行犯逮捕，並移送新北地檢署複訊，檢察官訊問後，依詐欺取財罪嫌，向新北地院聲請羈押禁見，法官5月1日以涉詐欺罪嫌重大，有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見；據了解，陳鑒被羈押在北所孝三舍禁見房，有2名室友，目前飲食生活正常，亦配合所方管理，但選擇不公開新收編號。

海山警分局上月底接獲一名被害人報案，指他參加股票投資群組，5次面交1千餘萬元，他要贖回投資獲利時遭到百般推拖，才驚覺可能遇詐，因此向警局報案，警方想出一計，請被害人聯絡對方，指要再加碼投資，被害人4月30日上午9時許約對方到住處收取2百萬投資款，車手當天10時許果然現身，警方當場逮人。

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警方要求車手打電話約上線到新北市板橋車站新站路、新府路連通道，指要上交此筆款項，陳鑒一現身，埋伏員警一擁而上將他制伏。陳鑒稱，他收取這筆款項後，必須再交給另一名詐團成員，警方要他打給對方，約在附近面交，又順利逮捕該名成員。

檢察官訊問後，依涉犯詐欺取財罪嫌，向新北地院聲請將3嫌羈押禁見，法官5月1日以涉嫌重大，且有串、滅證之虞，裁定3嫌均羈押禁見；據了解，院檢及監所人員當時都不知道這名詐欺犯竟是余天女婿。

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