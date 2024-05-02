空軍中校中隊長涉部隊伙食採買圖利家人 獲判緩刑理由曝光

吳姓空軍中校涉部隊伙食採買圖利家人被法辦，屏東地院審理後給予緩刑機會。（記者李立法攝）

2024/05/02 11:43

〔記者李立法／屏東報導〕負責督導部隊伙食採購業務的空軍保修指揮部吳姓中校中隊長，竟交辦部隊採買人員將胞兄經營的鵝肉餐廳相關食材列入採購品項，因違背公職人員利益衝突迴避法圖利自家人遭調職法辦，屏東地院審理後，認為吳男未從中取得財物，其胞兄也繳回50萬多元不法所得，犯後積極彌補錯誤，予以緩刑機會，但須支付公庫10萬元，並褫奪公權2年，可上訴。

吳姓中校利用督導部隊伙食採購業務機會，交辦部隊採購人員向其胞兄經營的鵝肉餐廳採買相關食材，供部隊每月舉辦慶生及節慶餐會之用，自2019年7月起至2021年2月止，陸續向該餐廳採購食材21次，共支付價金167萬9240元，經扣除成本，該餐廳因此獲得不法利益即利潤計50萬3772元，吳男涉嫌圖利自家人餐廳違背公職人員利益衝突迴避法的行為遭到舉辦後，部隊報請憲調單位偵辦，檢方認為犯罪事證明確，依違反貪污治罪條例起訴吳男。

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屏東地院審理後，認為吳男未因該犯行取得財物，始終坦承犯行，並受胞兄之託繳回全部不法利益50萬多元，積極彌補過錯，犯後態度良好，依圖利罪判處吳男有期徒刑2年，緩刑3年，須向公庫支付10萬元，褫奪公權2年。

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