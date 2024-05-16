7旬退役成棒國手黃清泉抱周歲孫女 停車場暈厥撿回性命

黃清泉（紅圈）手抱孫女突停止心跳倒地。（讀者提供）

2024/05/16 11:43

〔記者黃旭磊／台中報導〕中華成棒代表隊前國手黃清泉（72歲）退休後在家含飴弄孫，上月突心肌梗塞倒在南屯區停車場，暈倒後手抱1歲5個月孫女頭部撞地，臉部擦傷大哭，所幸警消趕至與鄰近診所護理師協助急救送醫，黃清泉本月出院感謝警民救命。

台中市第四警分局今表示，大墩派出所警員劉亮安、楊朝鈞上月25日下午2時許趕往大進街停車場救援，發現黃翁倒臥門口、孫女跌落路旁嚎啕大哭，消防救護人員及鄰近大新婦產科醫院護理師加入救援，實施CPR（心肺復甦急救）直到救護車到場，將黃清泉在黃金救援時間送往林新醫院急救。

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目擊民眾說，黃翁暈倒前抱著孫女在停車場散步，毫無預警突倒下，懷裡孫女跌坐在地無助地嚎啕大哭，黃翁倒地後心臟一度停止跳動，經消防員急救及護理師急壓並吹氣後趕緊送醫。

家屬表示，父親突發心肌梗塞經近1週治療出院，事後返回事發停車場，看到監視畫面回放毫無預警倒下，懷抱孫女跌坐在地無助地嚎啕大哭，滿是心疼也幸運度過生死關卡，父親曾是中華成棒代表隊成員，從忠孝國小少棒隊總教練退役後，身體硬朗，沒想到去銀行訪友後準備返家卻遭遇生死一瞬。

黃清泉於5月8日康復出院，今天自錄影片感謝警民救命，黃清泉說，當時手抱孫女無意識在停車場倒下，感謝管理員即時報警，再由隔壁大新婦產科診所生殖中心兩名護理師，下午送到林新醫院已無生命跡象，經院方電擊搶救8分鐘並植入3支心血管支架，後續接受低溫治療才能順利於9天後康復出院。

黃清泉暈倒住院、孫女趕往探視。（讀者提供）

黃清泉教練出院後感謝各方協助救命。（讀者提供）

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