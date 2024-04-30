為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中國抽砂船越界盜砂 船長判1年10月定讞

圖為中國「華益9號」抽砂船。（資料照，取自管碧玲臉書粉專）

圖為中國「華益9號」抽砂船。（資料照，取自管碧玲臉書粉專）

2024/04/30 11:21

〔記者張文川／台北報導〕中國抽砂船「華益9號」前年4月越界至高雄茄萣外海，撈過界非法盜採海砂，二審高雄高等分院將船長陳偉斌依違反專屬經濟海域及大陸礁層法判處1年10月徒刑；最高法院駁回陳上訴，維持1年10月徒刑定讞。

至於沒收部分，一審橋頭地院宣告沒收犯罪工具抽砂船，二審高雄高分院改判撤銷、免沒收；最高法院認為二審對於是否沒收犯罪工具的認定尚有疑慮，故撤銷發回更審，但不影響船長的刑期。

判決指出，2022年4月24日，中國籍「華益9號」抽砂船，由47歲船長陳偉斌駕駛，搭載郭、張、黃姓等9名船員，從福建省漳州市詔安縣某港口出發，26日抵達高雄市茄萣區興達港外93浬處，位於我國專屬經濟海域範圍內，越界抽取海砂逾300公噸。

同日清晨5時25分，海巡署艦隊分署第四海巡隊派艦艇前往查獲，下令將海砂回填，並將人、船帶回偵辦，橋頭地檢署依違反專屬經濟海域及大陸礁層法起訴10人。

9名船員均認罪，獲檢察官同意認罪協商，判處張等船員1年徒刑、緩刑2年確定。

船長陳偉斌否認犯行，辯稱抽砂船還沒到海上定點作業就被查獲，300噸砂石是出港時就留在船上做為「壓艙」之用。

歷審法官依據眾船員的證詞，以及委由專家鑑定船上殘留的海砂是台灣海砂等證據，不採信陳的辯詞，認定陳有罪，判刑1年10月定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國船越界抽砂 船長等10人延押
2022/11/01 06:58

中國船越界抽砂 船長等10人延押
抽砂船被撤銷沒收、海巡包庇走私收賄緩刑 管碧玲：無法信服法官裁量
2023/11/19 16:36

抽砂船被撤銷沒收、海巡包庇走私收賄緩刑 管碧玲：無法信服法官裁量

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
立院三讀》沒收！土採法修正 越界盜砂中國船均可沒入
2023/12/18 10:14

立院三讀》沒收！土採法修正 越界盜砂中國船均可沒入
立院三讀》中國船越界抽砂就沒收 管碧玲：沒有脫罪空間了
2023/12/18 11:18

立院三讀》中國船越界抽砂就沒收 管碧玲：沒有脫罪空間了

頤昌建設林口再推新案 職匠精神精鑄好邸
沒收中國違法抽砂船遭法院撤銷 管碧玲：海委會將提修法
2023/11/15 12:54

沒收中國違法抽砂船遭法院撤銷 管碧玲：海委會將提修法
立院修法初審 不論船隻、設備是否屬於犯罪行為人 中國船越界抽砂 一律沒收
2023/12/08 05:30

立院修法初審 不論船隻、設備是否屬於犯罪行為人 中國船越界抽砂 一律沒收
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播