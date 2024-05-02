辱網紅牙醫「牙醫之恥」 牙醫系學生判拘10日

牙醫系學生洪柏瀚辱罵牙醫史書華「垃圾」、「牙醫之恥」被判拘10日。（圖擷取自盾牌牙醫史書華粉專）

2024/05/02 09:34

〔記者王定傳／新北報導〕牙醫史書華在2022年間與前民進黨立委高嘉瑜互槓，牙醫系學生洪柏瀚卻留言辱罵他「垃圾」、「牙醫之恥」，史書華提告，新北地院審理後依公然侮辱罪，判處洪男拘役10日，可上訴。

本案起因於2022年九合一大選過後，高嘉瑜在臉書PO文歸咎敗選主因是黨內側翼當道、到處出征，使中間選民和年輕族群觀感不佳；史書華先跑到高的臉書留言，後來更在自己的臉書粉專「盾牌牙醫史書華」及電視政論節目上批評高：「選輸不是檢討自己輔選不力，帶頭檢討非黨員選民，棒，而且還公然抹黑，超棒」等語。

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前年11月29日，洪柏瀚因此跑到「盾牌牙醫史書華」粉專留言：「笑死整天扯人後腿到處出征，現在被嘴就要來情緒勒索，你這種垃圾真的可以下去了，牙醫之恥，看了就噁心」而被告；審理時，洪柏瀚辯稱因史書華對高嘉瑜有不實指控，我想為她平反，那是為了公共議題發聲，是一般可受公評之事等。

但合議庭認為，依洪男留言全文內容來看，他以「垃圾、牙醫之恥、噁心」等文字謾罵，顯非具體指稱或評論某一事實，而僅為情緒性評價，他人無法由言詞中知悉任何事情來龍去脈，更無所謂真偽，自非所謂「可受公評之事」。

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