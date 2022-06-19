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    萬安演習警局先內亂 警官頻罵「操」辱同僚遭判拘30天

    台東縣警局民防管制中心。（記者黃明堂攝）

    台東縣警局民防管制中心。（記者黃明堂攝）

    2022/06/19 10:27

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警局民防管制中心職司發布警報，4年前萬安演習的前一天卻為小事發生內亂，黃姓警官對同事罵「操」字經，被錄音提告後，發揮警察刑事專業為自己辯解，台東地方法院依公然侮辱罪判拘役30天，得易科罰金。

    台東民防管制中心位於鯉魚山，107年6月萬安演習前一天早上7點多，內部多位警官發生爭吵，警務員黃姓警官對一名同事罵：「操他的」、「操你媽的老x掰」、「操你」、「操你媽的」、「垃圾」等穢言。

    他辱罵的過程全遭錄音，黃姓警官辯稱，確實曾侮辱被害人，但是發生於107年2月間，截至被害人提起本件告訴時，已逾告訴期間，且本案原始錄音檔案被害人所剪接、變造而成，不具有證據能力，尤其案發地點在「台東縣警察局民防管制中心」總機室，屬密閉空間，並非「公然」。黃男還私請專業實驗室進行聲紋鑑識，指不具證據能力，但法官勘驗錄音筆未經變造，黃罵人時有其他警官聽聞作證，認定構成公然侮辱。

    不過，法官勘驗錄音檔案之初始建立日期各為107年6月5日7時47分許、107年6月5日7時51分，有調查局鑑定報告為證。且有他警官作證：6月5日當天早上交班時刻，當班人之間正忙萬安演習業務，但因遙控器電池找不到發生爭吵，後來黃姓警官來上班時，對被害人開罵三字經，同事還出來居間勸架。

    法官指出，被告黃男身為台東縣警察局民防管制中心警務員，對於刑事法律規範當更熟稔於心，縱因與人有爭執，仍應謹守分際，竟反予出言辱罵，且經同事勸解猶未加理會，甚具體指摘被害人有偽、變造證據情事，犯罪後態度實屬不佳，未見悔意，也未與被害人和解成立，殊值可議。

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